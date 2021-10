Plötzlicher Haarausfall kann erschreckend sein, oft steckt eine natürliche Ursache dahinter

kann erschreckend sein, oft steckt eine natürliche Ursache dahinter Haarausfall im Herbst stärker: Saisonaler Haarausfall sollte eher als Haarwechsel bezeichnet werden

Saisonaler Haarausfall sollte eher als bezeichnet werden Wir erklären, wie ihr euer Haar zusätzlich stärken könnt

Es ist jedes Jahr aufs neue schockierend: Es wird kälter und schwupps, sind die Haare überall – nur nicht auf dem Kopf. In diesen Momenten reagiert man verzweifelt und fragt sich, wie viele Jahre es bis zur Vollglatze noch sind. Saisonaler Haarausfall wirkt zwar einschüchternd, tatsächlich ist das ein ganz harmloses Phänomen.

Haarausfall im Herbst stärker: Bis zu 100 Haare täglich - das ist die Norm

Im Schnitt verliert ein Mensch - egal ob Mann oder Frau - am Tag bis zu 100 einzelne Haare. Dass es so viele sind, ist den Meisten nicht klar. Die Haare, die beim Frisieren in der Bürste hängen bleiben, oder beim Duschen im Abfluss verschwinden, kann man nämlich schlecht zählen.

Auch das Haarwachstum erfolgt in einem Zyklus. Erst erfolgt eine Wachstumsphase, dann folgt eine Rückbildungsphase und dann eine Ruhephase. Das, was wir als Haarausfall erleben, ist demnach die Ruhephase im Haarwachstumszyklus. Diese Ruhephasen fallen in der Regel auf die kalte Jahreszeit, deshalb kann es gerade im Herbst zu einem größeren Haarverlust kommen als gewöhnlich.

Die Dermatologin Dr. Golnaz Delir erklärte der Website miss.at, dass wir uns den saisonalen Haarausfall wie einen Haarwechsel vorstellen müssten, nicht wie einen Totalverlust. Das ausgefallene Haar wächst wieder nach – es ist zu Beginn der Wachstumsphase eben sehr kurz und fällt daher nicht gleich auf. "In der Regel ist eine Behandlung oder Therapie deshalb nicht notwendig", betont Delir, denn mehr als 10 Prozent der Gesamthaarmenge ist von diesem Wechsel im Durchschnitt nicht betroffen.

Haarausfall unter 10 Prozent mit bloßem Auge nicht erkennbar

Saisonaler Haarausfall kann durch einen Blick in den Spiegel gar nicht erkannt werden, da man erst optische Veränderungen feststellen kann, wenn mehr als 30 Prozent des gesamten Haares ausgefallen sind. Was die Leute im Herbst als besagten saisonalen Haarausfall deuten, ist gar keiner. Dem Betrachter fällt einfach auf, dass die Haare mit zunehmendem Alter dünner wird.

Kann man denn gar nichts tun, um dem Haarausfall entgegenzuwirken? Da haben wir gute Nachrichten, denn: Man kann immer etwas tun! Um sein Haar zu stärken sei vor allem wichtig, das Haar vor Austrocknung zu schützen. Die Expertin rät daher, für ausreichend Feuchtigkeit im Haar zu sorgen. Haaröl und regelmäßige Haarkuren wären hier sehr hilfreich. Außerdem dürfe man die Haare nicht zusätzlich schädigen. Verzichtet deshalb auf den Gebrauch von Hitze! Besonders in den Wintermonaten sollte daher Föhn, Glätteisen und Lockenstab im Badschrank verstaut bleiben.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist eine gute Durchblutung der Kopfhaut, denn eine schlecht durchblutete Kopfhaut sorgt auch für mehr Haarausfall. Bürstet oder kämmt euer Haar mehrmals täglich, um die Kopfhaut gesund zu halten. Zur Durchblutungsförderung beim Einshampoonieren des Kopfes gibt es Utensilien, die nicht nur das Shampoo und den Conditioner gleichmäßig im Haar verteilen, sondern ebenfalls die Durchblutung anregen.

Wann der Gang zum Arzt ratsam ist

Solltet ihr jedoch feststellen, dass der Haarausfall über Monate hinweg anhält und mehr als 100 Haare täglich zählt, solltet ihr mit eurem Arzt darüber sprechen. In diesem Fall könnten gesundheitliche Probleme die Ursache sein.

Auch interessant: Haare abrasieren, damit sie dicker nachwachsen?