Gute Pflege erkennen

So lange wie möglich im eigenen Zuhause bleiben - das wünschen sich wohl die meisten älteren Menschen. Doch bei vielen kommt irgendwann der Zeitpunkt, an dem der Alltag zu beschwerlich wird, um alles alleine zu bewältigen. Eine gute Möglichkeit, sich Hilfe zu holen, aber dennoch eine gewisse Selbstständigkeit zu bewahren, ist ein ambulanter Pflegedienst. Dabei unterstützen professionelle Pfleger die Senioren bei allem, was ihnen nicht mehr so leicht von der Hand geht.

Dazu gehört beispielsweise die tägliche Körperpflege, das An- und Auskleiden und die Hilfe beim Essen. Hinzu kommt bei Bedarf auch Krankenpflege, wie etwa das Wechseln eines Verbandes oder die Gabe von Medikamenten. Wer zusätzlich noch Hilfe im Haushalt, wie etwa beim Kochen, Wäsche waschen, der Versorgung von Haustieren oder beim Einkaufen benötigt, bekommt ebenfalls Unterstützung.

Ein Pflegedienst steht Senioren in jeder Lebenslage bestmöglich bei. Dabei stehen das Wohlbefinden, die Gesundheit sowie die Sicherheit der älteren Menschen für einen guten und professionellen Pflegedienstleister immer an erster Stelle.

Ob nur wenig Unterstützung benötigt wird oder ob die Pfleger vielleicht sogar mehrmals am Tag kommen sollen, sollte vertraglich festgehalten werden. In einem schriftlichen Pflegevertrag werden nicht nur die Kosten für die einzelnen Leistungen aufgeführt, sondern auch der sogenannte Eigenanteil - also die Beträge, für die die Pflege- oder Krankenversicherung nicht aufkommt.

Mehrere Dienste vergleichen

Das Wichtigste zu Beginn ist es auf jeden Fall, einen professionellen Pflegedienst zu finden, der die Wünsche des Patienten berücksichtigt und ein würdevolles Altern gewährleisten kann. Das ist nicht immer einfach, daher ist es ratsam, mehrere Pflegedienste zu vergleichen. Hierbei ist es vor allem wichtig, dass der gewünschte Dienstleister alle Leistungen anbietet, die aktuell oder auch später erwünscht sind. Vielleicht benötigt der Senior eine spezielle Behandlung einer chronischen Wunde, hat Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder benötigt eine besondere Betreuung aufgrund seiner Demenz.

Auf was Betroffene ebenfalls bei der Auswahl achten sollten, ist, dass die Mitarbeiter über passende Qualifikationen verfügen. Denn nur so ist gewährleistet, dass die Betreuung mit aktuellem Fachwissen erfolgen kann. Vor allem bei medizinischen Notfällen ist es wichtig, dass das Personal diese richtig einordnet und schnellstmöglich alles Notwendige in die Wege leitet.

Ständig wechselndes Personal im Haus, das sie zudem bei intimen Momenten wie Körperpflege oder Toilettengang unterstützt, ist wohl für die wenigsten Senioren eine angenehme Situation. Bevor also die Wahl auf einen Pflegedienst fällt, sollte man nachfragen, ob auch geregelt ist, dass möglichst immer dieselben Pflegenden zur Betreuung vorbeikommen. Auch feste Ansprechpartner für alle Fragen machen den Umgang mit einem Pflegedienst um einiges einfacher. Zudem sollte man darauf achten, dass der Pflegedienst jederzeit erreichbar ist und bei Bedarf schnell auf die jeweilige Situation reagieren kann.

Hilfe zur Selbsthilfe

Ein wichtiger Punkt ist die Selbstbestimmung des älteren Menschen. Ob es um die Körperhygiene, die Nahrungsaufnahme oder Medikamentengabe geht - der Wille des Seniors steht stets im Vordergrund. Nach Möglichkeit entscheidet er selbst über den für ihn passenden Tagesablauf sowie Pflegemaßnahmen und Hilfestellungen. Dazu gehört auch, dass die pflegebedürftige Person dabei unterstützt wird, sich möglichst viel selbst zu helfen. Ein respektvoller und geduldiger Umgang mit den älteren Menschen sollte für die Mitarbeiter des Pflegedienstes dabei natürlich selbstverständlich sein.