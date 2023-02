Bamberg vor 1 Stunde

Ernährung

Gut für's Blut: Das kann die Vitaminbombe Rote Beete

Rote Beete hat es aufgrund seines Eigengeschmacks nicht gerade leicht in der Küche. Doch das Gemüse hat sehr viel zu bieten: Sie ist sehr reich an Vitaminen und gut für's Blut. Zudem regt sie die Verdauung und Lebertätigkeit an und senkt den Blutdruck.