Goldener Windbeutel: Bei diesen fünf Produkten werden Verbraucher besonders dreist getäuscht

Bunte Buchstaben, ein lustiger Zwerg mit roter Mütze und viele rote Tomaten - so verspricht die Tomatensauce von Zwergenwiese ein kinderfreundliches und vermeintlich gesundes Produkt. Der Verbraucherorganisation Foodwatch nach ist das aber eine reine Mogelpackung, denn die "Kinder-Tomatensauce" enthält ganze elf Prozent Zucker. Das sind pro empfohlener Portion (175 Gramm) umgerechnet stolze sechseinhalb Würfel.

Kinderprodukt mit über 50 Prozent zur Werbelüge des Jahres gewählt

Somit ist das vermeintliche Kinderprodukt mit über 50 Prozent aller Stimmen von den Verbrauchern zum Goldenen Windbeutel des Jahres 2019 gewählt worden. "Eltern kaufen Bio-Produkte, um ihren Kindern etwas Gutes zu tun - aber Zwergenwiese jubelt Kindern eine Extra-Portion Zucker unter und nutzt das Vertrauen der Eltern aus. Der Bio-Pionier sollte sich an die Empfehlungen von Kinderärzten halten und nur Saucen ohne Zuckerzusatz als Kinderprodukte bewerben", sagt Wahlleiter Manuel Wiemann von foodwatch über die eindeutige Entscheidung der Verbraucher.

Beschränkung der Werbung für vermeintlich gesunde Kinderprodukte

Ein Baustein im Kampf gegen eine falsche Ernährungsweise und daraus resultierenden Krankheiten sei für Foodwatch schon seit Längerem auch die Beschränkung des Kindermarketings, also der Werbung von vermeintlich kinderfreundlichen und ausgewogenen Produkten, die aber in Wirklichkeit zum Beispiel zu viel Zucker enthalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Die Lebensmittelindustrie kann sich weiter ihrer Tricks und Täuschungsmaschen

bedienen - und damit Gewinne auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher einstreichen." Mit dem Goldenen Windbeutel, dem Negativpreis für die dreisteste Werbelüge des Jahres, wolle Foodwatch auf diesen Missstand aufmerksam machen.