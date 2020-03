Hunde sind gefräßige Tier. Nicht selten sitzen die Vierbeiner am Küchentisch und betteln mit großen Augen nach einem Bissen vom schmackhaften Essen des Herrchens. Doch auch wenn es manchmal so wirkt als wären die kleinen Kläffer Allesfresser, so ist doch das genaue Gegenteil der Fall.

Es gibt eine Vielzahl an Lebensmitteln, welche für Hunde nur schwer verdaulich sind und dem Tier schaden können. Deshalb sollte jeder Hundebesitzer wissen, welche Lebensmittel ab sofort für den vierbeinigen Liebling tabu sind. Das Internetportal erste-hilfe-beim-hund.de hat deswegen eine Liste mit den gefährlichsten Lebensmitteln erstellt:

Diese Lebensmittel sollte kein Hund fressen

Alkohol: Das Rauschmittel kann für Hunde tödlich sein. Eine Alkoholvergiftung kann zu Erbrechen, Koordinationsstörungen, Atemnot, Koma und Tod führen.

Avocados: Das Lorbeergewächs enthält den Wirkstoff Persin, welcher für Hunde giftig ist. Er kann Herzmuskelschäden hervorrufen und zum Tod des Tieres führen.

Bohnen und andere Hülsenfrüchte: Ungekocht sind die Hülsenfrüchte sowohl für den Mensch als auch für den Hund schädlich. Der Inhaltsstoff Phasin ist Gift und führt zu Erbrechen, Bauchkrämpfen und blutigem Durchfall.

Schokolade: Der im Kakao enthaltene Stoff Theobromin kann zu einer Vergiftung des Hundes führen. Die Folgen sind Erbrechen, Durchfall, Unruhe/Zittern und Krampfanfälle bis zum Atemstillstand. Wie bei allen Giften kommt es auch hier auf die Dosis an. Bei Block- und Zartbitterschokoladen ist der Kakaoanteil am höchsten.

Rosinen und Weintrauben: Warum die Fürchte beim Hund zu einer Vergiftung führen können, ist noch nicht wissenschaftlich bekannt. Die Folgen einer Weintraubenvergiftung sind allerdings Durchfall, Erbrechen und im schlimmsten Fall sogar Nierenversagen.

Nachtschattengewächse (rohe Kartoffeln, Auberginen, Tomaten): Nachtschattengewächse enthalten den Giftstoff Solanin, welcher beim Hund zu Erbrechen und Durchfall führt.

Rohes Fleisch: Fleisch kann im rohen Zustand sehr gefährlich für jeden Vierbeiner werden. Bei Hühnchen besteht Salmonellengefahr und rohes Schweinefleisch kann den Aujeszky-Virus übertragen, welcher für Tiere tödlich sein kann.

Pilze: Welcher spezifische Inhaltsstoff Pilze so schädlich für Hunde macht ist nicht bekannt. Allerdings kann ein langfristiger Konsum bultzersetzend, krebserregend und nieren- beziehungsweise leberschädigend wirken.

Sollte Ihr Haustier nach dem Verzehr eines genannten Lebensmittel die beschriebenen Symptome aufzeigen, sollten Sie sofort einen Tierarzt aufsuchen.