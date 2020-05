Jetzt wo die warmen Tage wieder vor der Tür stehen, lassen viele Frauen ihre Haare an der Luft trocknen. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist für das Haar auch viel gesünder - dies ist zumindest der weit verbreitete Glaube. Eine Studie aus Korea bringt jetzt Klarheit und belegt: Haare föhnen ist gesünder, wie praxisvita mitteilt.

Dermatologen haben verschiedene Methoden zum Haare trocknen miteinander verglichen. Getestet wurde dabei, wie das Trocknen der Haare bei verschiedenen Temperaturen und sowie an der Luft, die Haarstruktur verändert. An der Schädigung der Haaroberfläche, der Schuppen- und Faserschicht, des Zellmembrankomplexes und des Feuchtigkeitsgehalts des Haares sowie an der Veränderung der Farbe, konnte der Unterschied gemessen werden.

Föhnen kräftigt das Haar

Auf den ersten Blick verlief die Testung wie zuvor gedacht: Wenn das Haar mit wenig Abstand und mit hoher Temperatur behandelt wird, wird das Haar sehr geschädigt. Die Messungen des Feuchtigkeitsgehalt und der Strahlkraft der Haarfarbe entwickelten sich leicht zum Negativen.

Bei weiteren Untersuchungen kam ein weiterer Aspekt zum Vorschein, der die Dermatologen zu dem Ergebnis brachte, dass das Föhnen gesünder ist. Eine Verschlechterung des Zellmembrankomplexes konnte schließlich nur bei der Gruppe festgestellt werden, die ihre Haare an der Luft trocknen ließ. Der Zellmembrankomplex hat jedoch eine wichtige Aufgabe. Er dient als eine Art Kittsubstanz und hält das Innere des Haares zusammen. Kraft und Elastizität der Haare sind auf diesen Zellmembrankomplex zurückzuführen.

Der Grund dafür ist: Wenn die Haare an der Luft getrocknet werden, sind sie länger feucht. Das Haar quillt dadurch leichter auf, verliert so an Kraft und die Haare brechen leichter. Beim Föhnen wird die Schuppenschicht schneller geschlossen. Das verhindert Spliss und gibt dem Haar so mehr Glanz und Kraft.

Beim Haare föhnen kommt es allerdings auf die richtige Technik an. Wie in der Studie festgestellt, sollte der Haartrockner nicht zu heiß eingestellt sein.

Diese 5 Tipps sichern Ihnen gesunden Glanz und kräftiges Haar:

Hitzeschutz verwenden: Vor der Bearbeitung mit dem Föhn sollten Sie Hitzeschutzprodukte verwenden. Diese gibt man ins handtuchtrockene Haar. Vom Friseur des Vertrauen oder einem Friseurbedarfsladen ist eine Beratung im Vorhinein ratsam, um die perfekte Pflege für das eigene Haar zu finden.

Vor der Bearbeitung mit dem Föhn sollten Sie Hitzeschutzprodukte verwenden. Diese gibt man ins handtuchtrockene Haar. Vom Friseur des Vertrauen oder einem Friseurbedarfsladen ist eine Beratung im Vorhinein ratsam, um die perfekte Pflege für das eigene Haar zu finden. 15 Zentimeter Abstand: Das Haar zu nah am Haartrockner kann die Haare im schlimmsten Fall verbrennen lassen. Ein Mindestabstand von 15 Zentimetern sollte eingehalten werden.

Das Haar zu nah am Haartrockner kann die Haare im schlimmsten Fall verbrennen lassen. Ein Mindestabstand von 15 Zentimetern sollte eingehalten werden. Immer in Wuchsrichtung föhnen: Wer die Haare mit der Rundbürste föhnt, sollte darauf achten in welche Richtung der Föhn gehalten wird. Der Luftstrom sollte immer in Bürst- und Wuchsrichtung verlaufen, also von oben nach unten. Das garantiert den gesunden Glanz.

Wer die Haare mit der Rundbürste föhnt, sollte darauf achten in welche Richtung der Föhn gehalten wird. Der Luftstrom sollte immer in Bürst- und Wuchsrichtung verlaufen, also von oben nach unten. Das garantiert den gesunden Glanz. Ständige Bewegung: Wenn die Hitze zu lang auf eine Stelle einwirkt, kann das Haar ebenfalls verbrennen. Der Haartrockner sollte immer in Bewegung sein. Ein guter Zusatztipp: Das Haar vorher in Partien abteilen und sich durch die einzelnen Haarschichten vorarbeiten.

Wenn die Hitze zu lang auf eine Stelle einwirkt, kann das Haar ebenfalls verbrennen. Der Haartrockner sollte immer in Bewegung sein. Ein guter Zusatztipp: Das Haar vorher in Partien abteilen und sich durch die einzelnen Haarschichten vorarbeiten. Auskühlen lassen: Die Haare sollten am Ende des Föhnvorgangs auskühlen. Am besten ist es, wenn Sie ihre Haare kalt zu Ende föhnen. Dadurch erhalten die Strähnen einen schönen Glanz.

Zudem ist die Qualität des Föhns entscheidend. Investieren Sie in einen guten Haartrockner. Erkennen lässt sich dieser schnell. Zum einen sollte er mehrere Wärme- und Gebläsestufen sowie eine Kaltfunktion bieten. Beachten Sie außerdem auch die Leistung des Geräts. Eine hohe Wattzahl, bedeutet, dass der Föhn schneller trocknet. Eine ideale Leistung beträgt 1.600 bis 2000 Watt. Ein weiterer netter Zusatz ist, wenn der Föhn leicht in der Hand liegt. So wird föhnen auch nicht zur körperlichen Höchstleistung.

