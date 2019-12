Gesunde Alternative zu Zucker? Honig, Sirup und Co. im Überblick

Der weiße Haushaltszucker gilt als besonders ungesund. Trotzdem ist er in so gut wie jeder Küche zu finden. Karies und Übergewicht gehören zu den bekannten Symptomen, die durch einen zu hohen Zuckerkonsum ausgelöst werden können.

Deswegen wird immer wieder nach neuen, alternativen Süßungsmitteln gesucht. Doch sind diese auch wirklich immer gesünder?

Süßungsmittel Zucker: Ist wirklich er wirklich ungesund?

Auch wenn man jetzt meinen könnte, dass Zucker der Ursprung allen Übels sei - das stimmt so nicht. Es gibt auch positive Nebenwirkungen, die das Süßungsmittel mit sich bringt:

Nach dem Konsum landet Zucker innerhalb von wenigen Minuten im Blut, dadurch wird dann die Produktion einer großen Menge Insulin angeregt. Im Gehirn aktiviert Insulin wiederum die Bildung des Stoffes "Serotonin" - welcher auch als "Glückshormon" bekannt ist. Man fühlt sich also kurzweilig besser, voller Energie und kann sich gut konzentrieren. Der Körper benötigt eine gewisse Menge an Zucker, um funktionieren zu können.

Leider kommt jedoch auch hier wieder ein "aber": Durch unseren generell viel zu hohen Zuckerkonsum kann es im Körper zu einem chronisch erhöhten Insulinspiegel kommen. Dies wirkt entzündungsfördernd und gleichzeitig beschleunigend auf die Entwicklung vieler chronischer Krankheiten.