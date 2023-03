Viele Menschen wollen gesund alt werden

Viele wünschen sich sicherlich bis ins hohe Alter gesund zu sein und ohne Krankheiten zu altern. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die eine gesunde und lange Alterung begünstigen. Die richtige Ernährung spielt beispielsweise eine entscheidende Rolle. Wie kann man erkennen, ob man schnell oder langsam altert?

Schnell oder langsam altern: Fünf Blutwerte, die Anzeichen für Langlebigkeit geben

Nicht nur Falten oder trockene Haut geben Aufschluss darüber, ob jemand altert. Bestimmte Biomarker im Blut können ebenfalls viel über den Gesundheitszustand verraten und Hinweise auf die Länge unseres Lebens geben. So liefern Blutuntersuchungen Daten über den Hormon-, Vitamin- und Mineralstoffhaushalt. Außerdem kann man sehen, ob genügend weiße und rote Blutkörperchen gebildet werden. Zudem lassen sich anhand der Blutwerte Entzündungen im Körper aufdecken, die häufig Ursprung für Krankheiten wie beispielsweise Diabetes und Krebs sind.

Lp-PLA2 als wichtiger Marker für Herzinfarkt und Schlaganfall

Herzinfarkte und Schlaganfälle zählen zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Eine Früherkennung ist daher für ein langes Leben besonders wichtig. Hier kommt das Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2 (Lp-PLA2) ins Spiel. Liegen hier hohe Werte vor, herrscht meist eine hohe Entzündungsaktivität in der arteriellen Gefäßwand. Dies ist ein Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. An Schmerzen oder Brennen in der Brustgegend kannst du Herzinfarkte beispielsweise erkennen.

Homocystein: Zu viel davon erhöht Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Die schwefelhaltige Aminosäure Homocystein ist ebenfalls ein wichtiger Blutwert in Verbindung mit der Langlebigkeit. Ist zu viel Homocystein im Blut, stellt dies ein Risiko für Arteriosklerose und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall oder Thrombose dar. Hohes Alter, Rauchen, Erkrankungen oder ein Mangel an den Vitaminen B6, B12 und B9 kann zu einem erhöhten Homocystein-Wert führen.

Vitamin D für Langlebigkeit wichtig

Vitamin D spielt eine wichtige Rolle für den menschlichen Körper und ist bei zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Es stärkt nicht nur die Knochen, es fördert auch ein starkes Immunsystem und hat einen positiven Einfluss auf die Psyche. Es ist außerdem wichtig, wenn es um chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs geht. Ein Vitamin-D-Mangel soll sogar direkt mit dem Sterberisiko zusammenhängen.

Erhöhter Wert an CRP (C-reaktives Protein) weist auf verschiedene Erkrankungen hin

Das Eiweiß CRP (C-reaktives Protein) spielt beim gesunden Altern und einem langen Leben eine wichtige Rolle. CRP wird in der Leber produziert und zählt zu dem körpereigenen Immunsystem. Seine Hauptaufgabe ist es, körperfremde Substanzen und abgestorbene Immunabwehrzellen aus entzündetem Gewebe zu entfernen. Ist sein Wert erhöht, könnte es eine Entzündung im Körper geben. Blasen-, Bauchspeicheldrüsen, Lungen- oder Blinddarmentzündungen können mögliche Ursachen sein. Auch Krankheiten wie Morbus Crohn oder Rheuma können zu einem erhöhten CRP-Spiegel führen. Nach einer Operation, bei manchen Tumoren oder bei einem akuten Herzinfarkt kann der Wert ebenfalls erhöht sein.

Harnsäure-Wert gibt Aufschluss über altersbedingte Krankheiten

Der Harnsäure-Wert kann auf altersbedingte Krankheiten wie Alzheimer sowie Entzündungen, Lebererkrankungen, Diabetes mellitus und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinweisen. Harnsäure wird normalerweise über den Urin oder Stuhl ausgeschieden. Wenn nun die Harnsäurekonzentration im Blut steigt, deutet dies darauf hin, dass das Blut die Harnsäure nicht mehr lösen kann. Dies führt dazu, dass sich Harnsäurekristalle bilden, welche sich in Gelenken und Nieren ablagern können.

