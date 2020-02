Genmutation mit schweren Folgen: Das Prader-Willi-Syndrom

Das Prader-Willi-Syndrom ist eine äußerst seltene Krankheit, die durch eine angeborene Genmutation des Chromosom 15 entsteht. Daraus entwickelt sich eine Funktionsstörung des Hypothalamus, der die Produktion des Wachstumshormons steuert. Die Erkrankten leiden an körperlichen und kognitiven Entwicklungsverzögerungen sowie Stoffwechselproblemen.

Die auffälligsten Symptome sind die sehr hohe Emotionalität und Frustrationstoleranz und das zunehmend starke Hungergefühl. Die Betroffenen können mit Veränderungen im Alltag nur schwer umgehen, klauen oder horten Nahrungsmittel oder essen sogar Abfälle. Da sie das nicht kontrollieren können, haben sie häufig Schwierigkeiten im sozialen Umgang oder lösen Probleme in der Familie aus. Woran erkennt man die Krankheit?

Symptome des Prader-Willi-Syndroms

Im Kindesalter

Erste Anzeichen der Erkrankung sind bereits im Mutterleib erkennbar: Die Föten bewegen sich auffällig wenig, liegen in ungewöhnlichen Positionen und haben eine niedrige Herzfrequenz. Die Babys kommen meist mit niedrigem Gewicht und sehr geschwächt auf die Welt. Deshalb haben sie oft Saug- oder Schluckbeschwerden, die angeborene Muskelschwäche lässt aber zum Ende des ersten Lebensjahres etwas nach. Die betroffenen Kinder spielen zwar genauso gerne wie andere, jedoch empfinden sie es eher als anstrengend und ermüdend. Das Wachstum und die Entwicklung der Erkrankten ist deutlich verzögert.