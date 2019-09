Gen-Experiment schlägt fehl: Mutierte Mücke bereitet sich aus

Bei einem Feldversuch an Mücken haben die Forscher des britischen Unternehmens Oxitec eine neue genmanipulierte Moskitoart erschaffen. Während des Experiments wurden mehrere Millionen dieser Mücken freigesetzt und befinden sich nun in freiem Umlauf, berichtet das englischsprachige Fachmagazin "Scientific Report".

Mehrer Millionen Mücken freigelassen So entstand der genmanipulierte Moskito

Der ursprüngliche Kerngedanke des Experimentes war die Eindämmung von Krankheiten, wie beispielsweise Gelbfieber, Dengue-Fieber und das Zika-Virus. Diese Erkrankungen werde größtenteils durch Moskitos und Stechmücken übertragen. Die Idee der Forscher war es, die männlichen Moskitos mit einem tödlichen Gen auszustatten, welches bei der Fortpflanzung an die Nachkommen vererbt wird und diese überlebensunfähig machen sollte.

Laut der Studie könne dadurch die Überpopulation der Stechmücken eingedämmt und die Übertragungsrate von Infektionen gesenkt werden.

Somit wurden zwischen 2013 und 2015 rund um die brasilianische Stadt Jacobina wöchentlich etwa 450.000 männliche Gelbfiebermücken mit verändertem Erbgut freigelassen.

Der Studie zufolge zeigte das Experiment zu Beginn positive Ergebnisse. Tatsächlich konnte die Anzahl der Mücken um 80 bis 95 Prozent reduziert werden, jedoch überlebten einige der genmanipulierten Nachkommen und konnte eine ausgeprägte Resistenz gegenüber dem eingesetzten Erbgut entwickeln. Dadurch wurden die Insekten noch widerstandsfähiger.