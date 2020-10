In Deutschland sterben jährlich rund 100.000 Menschen nach einer Operation im Krankenhaus. Dem aktuellen Krankenhausreport der BARMER zufolge, wären viele dieser Todesfälle vermeidbar, wenn die Operationen in einer Klinik mit mehr Erfahrung durchgeführt werden würden.

Vor allem komplizierte Operationen müssten zwingend in geübten Kliniken durchgeführt werden. So könnten viele Todesfälle verhindert werden. Bei Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebsoperationen zum Beispiel, wären es in einem Zeitraum von zehn Jahren etwa 3800 Todesfälle weniger. Ähnliches gilt für weitere Krebs-Indikationen wie Speiseröhrenkrebs, Lungenkrebs und Blasenkrebs, sowie Adipositaschirurgie.

Mehr Wettbewerb um Qualität nötig

Um die Qualität der Operationen messbar zu steigern, muss laut dem Vorstandsvorsitzenden der BARMER der Wettbewerb um die Qualität gesteigert werden. Eingriffe sind in der Regel sicherer, wenn Chirurgen und das gesamte Operationsteam viel Erfahrung mit der Patientenversorgung vor und nach bestimmten Eingriffen haben. Weiterhin ist aber eine hohe Prozess- und Strukturqualität eine unabdingliche Voraussetzung für den Behandlungserfolg.

Außerdem sind für die Auswahl geeigneter Kliniken verständliche Qualitätsinformationen für Patienten und Ärzte erforderlich. Wichtig bei der Klinikwahl ist zudem, dass die Auswahl anhand der entsprechend hohen Fallzahlen bestimmter Operationen und des Spezialistenteams getroffen wird. Oft wird trotzdem das Krankenhaus in unmittelbarer Wohnortnähe gewählt. Untersuchungen des Krankenhausreports zeigen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung ein Krankenhaus mit einer hohen Fallzahl einer bestimmten Operation innerhalb von 60 Minuten erreichen würde. Deshalb sollte auf jeden Fall die unmittelbare Wohnortnähe keine entscheidende Rolle bei der Klinikwahl spielen.

Ein erstes wichtiges Instrument, zur Steigerung der Qualität, sei die vorgegebene Mindestmenge für bestimmt Eingriffe, betont Prof. Dr. Boris Augurzky, der Autor des Krankenhausreports. Allerdings sei eine viel breitere Datenbasis erforderlich, um das Thema Qualität bei Operationen weiterhin voranzutreiben und zu stabilisieren. Hierfür müssen langfristig zusätzliche Register mit klinischen Parametern etabliert werden.

