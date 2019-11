Gehirnveränderungen durch Luftverschmutzung: Studie findet neue Ergebnisse

Forscher*innen der University of Southern California haben festgestellt, dass Luftverschmutzung bei älteren Frauen gravierende Folgen haben kann. Es wurde nachgewiesen, dass sie zum Verlust von Hirnsubstanz und zum Rückgang des Gedächtnisses beiträgt. Die Fachzeitschrift "Brain" veröffentlichte die Forschungsergebnisse Ende November.

Aber was genau "verschmutzt" die Luft so sehr?

Die Luft ist heutzutage durch winzige Partikel verschmutzt, welche aus Staub, Rauch und Verkehrsabgasen entstehen können. Die Partikel werden auch als "PM2,5-Partikel" bezeichnet und bleiben durch ihre geringe Größe sehr lange in der Luft. Auf diese Art können sie in Häuser, Büros und unsere Wohnungen gelangen und unbemerkt von uns eingeatmet werden. Als Resultat wandern sie durch den Körper bis ins Gehirn und setzen sich dort ab. In Europa ist die durchschnittliche Lebenserwartung durch die Belastung mit Feinstaub um ganze 8,6 Monate verkürzt, so das Umweltbundesamt.

Asthma, Lungenerkrankungen und ein vorzeitiger Tod werden auch mit der Feinstaubverschmutzung in Verbindung gebracht. In früheren Studien konnte bereits erkannt werden, dass die Verschmutzung das Risiko an Alzheimer zu erkranken erhöht.