Gehirnfrost, Eiskopfschmerz, Brain Freeze - fast jeder Mensch kennt es und musste es schon mal erleben. Dieser stechende Schmerz im Kopf, wenn man ein kaltes Getränk zu sich nimmt oder ein leckeres Eis genießt. Meist hält der Schmerz nur einige Sekunden an und lässt dann wieder nach. Bestimmt haben sich einige schon gefragt: Woher kommt dieser stechende Schmerz eigentlich?

Stecher Schmerz bei eiskalten Nahrungsmitteln: Veränderungen in den Blutgefäßen für Gehirnfrost verantwortlich

"Wir Ärzte nennen das einen Kältekopfschmerz", erklärt Dr. Amaal Starling, ein Neurologe an der Mayo Clinic in den USA, gegenüber der amerikanischen Gesundheits-Plattform healthnewsdigest.com. Die Mayo Clinic ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation mit Sitz in Rochester, Minnesota, und Betreiber der weltberühmten Mayo-Kliniken. g

Der Wissenschaftler erklärt, für die Schmerzstöße im Kopf seien schnelle Veränderungen in den Blutgefäßen, die durch die Aufnahme von kalten Substanzen ausgelöst werden, verantwortlich. Besonders betroffen sind dabei die Blutgefäße, die sich im Mund und im hinteren Teil der Kehle befinden.

Gehirnfrost schädlich? Neurologe klärt über Schmerzen auf

"Wenn diese Gefäße schnell etwas sehr Kaltem ausgesetzt sind, verengen sie sich oder werden kleiner", schildert Dr. Starling. Danach erweitern sich die Gefäße wiederum. Diese schnelle Veränderung aktiviert die Schmerzrezeptoren. Die Konsequenz ist dann der bekannte "Gehirnfrost".

Nach Angaben des Neurologen seien solche Schmerzen allerdings nicht gefährlich. Unangenehm bleiben sie dennoch trotzdem. Um den Schmerz effektiv zu vermeiden, hat der Wissenschaftler noch einen Tipp parat: Am besten kalte Getränke und Eis langsam konsumieren. Das soll helfen den Impuls zu verhindern oder zumindest zu verringern.

Dass das Problem vermutlich allgegenwärtig ist, zeigt auch eine aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen.

Konsum an kalten Erfrischungen: Verbraucher geben mehr als eine Milliarde Euro für Eis aus

Demnach greifen die Verbraucher für ein leckeres Eis an heißen Tagen gerne etwas tiefer in die Tasche. Allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten gaben die Bundesbürger von Juni 2018 bis Mai 2019 rund 1,7 Milliarden Euro für ihre Lieblingseissorten von Vanille bis Salted Caramel aus. Das entspricht rund 21,25 Euro pro Kopf.

Der Eisverkauf ist allerdings - wenig überraschend - ein Saisongeschäft. Im Juli vergangenen Jahres sei fast fünf Mal mehr Eis verkauft worden als im November, so Nielsen.

