Stuttgart vor 52 Minuten

Neue Zeckenart

Gefährlich für Mensch und Tier: Braune Hundezecke breitet sich in Deutschland aus

Sie kommt aus dem Mittelmeerraum, ist perfekt angepasst und kann auch für den Menschen gefährliche Krankheitserreger übertragen: Die Braune Hundezecke ist in Deutschland aufgetaucht. Sie befällt in der Regel Hunde - in Ausnahmefällen aber auch Menschen.