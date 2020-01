Gebärmutterhalskrebs: Was ändert sich in der Früherkennung ab 2020?

Die Untersuchung der weiblichen Gebärmutter zählt zu Routineterminen beim Frauenarzt. Mit Hilfe einer Spachtel entnimmt ein Gynäkologe Zellen auf dem Muttermund. Im Labor wird anschließend analysiert, ob Anzeichen für Krebs- oder andere Tumorerkrankungen vorhanden sind. Die gängige Untersuchungsmethode stellt der sogenannte "Pap-Test" dar. Daneben können sich Frauen auf "humane Papilloviren (HPV)" untersuchen lassen. Ab 2020 soll in der Früherkennung von Gebärmutterkrebs dieser Untersuchungsbereich stärker in den Fokus gerückt werden.

Seit dem Jahresbeginn wird dabei in zwei Frauengruppen unter Frauen aufgeteilt:

Im Alter zwischen 20 und 34 Jahren können sich Frauen einmal jährlich den Unterleib ärztlich untersuchen lassen. Dabei wird ein Zellabstrich vorgenommen.

Ab einem Alter von 35 Jahren wird in Zukunft eine Screening-Analyse für Gebärmutterhalskrebs angeboten. Diese Untersuchung kann jedes dritte Jahr wahrgenommen werden.

Das Screening zielt darauf ab, "humane Papilloviren (HPV)" zu entdecken.

Was sind "humane Papilloviren (HPV)"?