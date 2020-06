Für immer jung? Frisches Blut in den Adern soll ewige Jugend bringen

Bei den Probanden seien bereits nach der Bluttransfusion "signifikante Verbesserungen" aufgetreten. So sollen Verbesserungen im Hinblick auf Alzheimer, Entzündungen, Krebs und Stammzellen beobachtbar gewesen sein. Außerdem berichteten die Probanden von "subjektiven Verbesserungen", wie einer besseren Hautqualität, oder eines intensiveren Schlafes. Auch die Athletik, hätte sich angeblich verbessert, so Ambrosia.

Die US-Arzneimittelbehörde steht der Blut-Therapie allerdings sehr skeptisch gegenüber und warnt davor, weil eindeutigen Belege für deren Wirksamkeit fehlen. Auch mache das Geschäftsmodell insgesamt einen sehr unseriösen Eindruck. Und der Preis - 8000 Dollar für eine Bluttransfusion - ist nicht gerade ein Schnäppchen.

Neues Blut gegen Alterung: Keine echten Belege für die Wirksamkeit

Der Wunsch ewiger Jugend wird von vielen geteilt. So haben in der Geschichte bereits etliche Menschen nach einer Antwort gesucht, wie man die Alterung verhindern kann. Vom Baden in Blut, bis hin zum Verzehr großer Blutmengen a la Dracula waren alle Versuche bislang. Ob die Forschung von Ambrosia die Suche nun beendet, wird sich zeigen. Wahrscheinlich ist das nicht.

Biotechnologie ist aber längst nichts neues mehr. Einen Forscherteam ist es, durch eingriff in die DNA gelungen, Pflanzen zum leuchten zu bringen.