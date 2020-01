Frühwarnzeichen für Mundkrebs: Bei diesen Symptomen sollten Sie zum Arzt gehen

Mundkrebs: Diese Faktoren erhöhen das Erkrankungsrisiko

Aus den Statistiken der Aachener Ärzte geht hervor, dass in Deutschland jährlich etwa 5100 Fälle von Mundkrebs festgestellt werden. Männer erkranken dabei dreimal häufiger als Frauen und Raucher sechsmal häufiger als Nichtraucher. Ein übermäßiger Alkoholkonsum, Nährstoffmangel und eine unzureichende Mundhygiene zählen ebenso zu den Risikofaktoren.

Früherkennung: Bei dieser Symptomatik sollten Sie einen Arzt aufsuchen

Bei den folgenden Symptomen ist es laut den Experten der Fachklinik aus Aachen ratsam, einen Arzt aufzusuchen. Die Farbe: Wenn sich die Mundschleimhaut farblich verändert, kann dies ein Indiz für eine bösartige Gewebeneubildung sein. Die Experten empfehlen, dass man bereits kleinste Schleimhautveränderungen im Mundbereich, die nicht innerhalb von ein bis zwei Wochen abheilen, durch den Hausarzt oder Zahnarzt abklären lässt.

Auch langwierige Entzündungen, die nach einiger Zeit nicht selbstständig verheilen, sowie weiße oder rote Flecken auf Zahnfleisch, Zunge oder Mundinnenseite sollten ärztlich abgeklärt werden.