Frühstücksverzicht als Supergau: Experte erklärt warum es so wichtig ist - fünf Tipps

In Deutschland hält sich eine Binsenweisheit bis heute: "Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und abends speisen wie ein Bettler". Dass diese Weisheit gar nicht so falsch ist, davon ist der Professor der Sporthochschule in Köln, Dr. Ingo Froböse, überzeugt. Denn: Der Experte schildert, dass es gerade beim Frühstück notwendig ist, die über die Nacht verbrauchte Energie wieder über die Nahrung aufzunehmen.

Froböse schildert: "Nachts läuft der Stoffwechsel auf Hochtouren. Regenerationsprozesse sorgen dafür, dass sich Ihr Körper von einem anstrengenden Tag erholt, Zellen werden erneuert, Viren und Bakterien bekämpft. Das kostet den Organismus viel Energie." Aus diesem Grund sei es Notwendig in den ersten zwei Stunden nach dem Aufstehen den Körper mit neuer Energie zu versorgen.

"Frühstück ist essenziell für den Organismus", so der Experte

Außerdem würde man mit einem ausgelassenen und nährwertreichen Frühstück den Stoffwechselrhythmus anstoßen. Ergänzend dazu, rät der Experte auch den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. "In der Nacht verlieren wir Flüssigkeiten von rund 1,5 Litern. Deswegen sollte man noch bevor man etwas isst, ein lauwarmes Glas Wasser zum Auffüllen des Flüssigkeitsspeichers sowie zur Reinigung des Körpers trinken."