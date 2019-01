Früherkennung ist wichtig

Die Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist eine Augenkrankheit, die zu Einschränkungen des Sehvermögens und schlimmstenfalls zur Erblindung führen kann. In der westlichen Welt ist sie die häufigste Ursache von Erblindungen bei Menschen über 60 Jahren.

Die Makula, auch gelber Fleck genannt, befindet sich in der Mitte der Netzhaut und enthält die Fovea, den schärfsten Punkt des Sehens. Alles, was mit den Augen fixiert wird und somit im Mittelpunkt des Sehens steht, wird auf der Makula abgebildet. Kommt es zur Makuladegeneration, so werden in der Netzhautmitte Sehzellen, die für scharfes und farbiges Sehen verantwortlich sind, geschädigt. Die Symptome der Krankheit sind zu Beginn oft recht unspezifisch. Man sieht verzerrt und verschwommen. Mit der Zeit kann das gesamte zentrale Sehfeld schwarz werden, sodass man nur noch an den Rändern etwas erkennt.

Trockene und feuchte AMD

Die Krankheit kann in Form von feuchter oder trockener Makuladegeneration auftreten. Die trockene Form kommt mit circa 85 Prozent deutlich häufiger vor. Bei ihr kommt es im Makulabereich zu einer Ansammlung von Drusen. Das sind Ablagerungen extrazellulären Materials. Bei dieser Form der Krankheit kann es zu einem spontanen Stillstand kommen, sodass Betroffene mit Sehhilfen weiter sehen können. Generell verläuft sie langsamer als die feuchte Form und wird oft erst spät bemerkt. Heilen kann man die trockene Makuladegeneration nicht, es gibt jedoch Medikamente, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen.

Bei der selteneren feuchten Makuladegeneration brechen neue Blutgefäße durch die Schicht, die unter der Netzhaut liegt und schädigen diese durch den Austritt von Flüssigkeiten, Blutungen und schlussendlich durch Narbenbildung. Patienten haben oft das Gefühl, dass beim Sehen etwas im Weg sei. Diese Form der Krankheit verläuft recht schnell und führt oft dazu, dass das Lesevermögen gänzlich verloren geht. Trotz ihres geringen Anteils von nur etwa 15 Prozent aller Makuladegenerationen ist die feuchte Makuladegeneration für 90 Prozent der Erblindungen durch AMD verantwortlich. Durch das Spritzen entsprechender Medikamente ins Augeninnere kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamt oder sogar aufgehalten werden.

Verschiedene Risikofaktoren

Verschiedene Faktoren können dazu beitragen, dass eine Altersbedingte Makuladegeneration entsteht. Besonders das Lebensalter wird oft als Erklärung herangezogen, wie schon der Name der Krankheit vermuten lässt. Wird die unter der Makula liegende Pigmentschicht im Laufe des Lebens durch Stoffwechselprodukte geschädigt, so kann dies zur Makuladegeneration führen. Auch Umweltfaktoren wie Rauchen und UV-Strahlung stehen im Verdacht, die Krankheit zu begünstigen. Außerdem wird davon ausgegangen, dass die genetische Disposition eine Rolle spielt, sodass Personen, in deren Familie es bereits Erkrankte gibt, ein höheres Risiko haben, ebenfalls zu erkranken.

Besuch beim Augenarzt

Risikofaktoren wie das Alter oder eine genetische Vorbelastung können leider nicht beeinflusst werden. Dennoch kann man sich zumindest gegen schädigende Umwelteinflüsse weitestgehend schützen. So sollte man nicht rauchen und Bluthochdruck vermeiden. Außerdem sollten die Augen mithilfe einer Sonnenbrille vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Beim Kauf einer Sonnenbrille ist auf ein CE-Siegel zu achten, um sicherzugehen, dass die Brille auch wirklich funktional ist.

Wer Verschlechterungen beim eigenen Sehvermögen feststellt, sollte umgehend einen Augenarzt aufsuchen. Dieser kann mit verschiedenen Tests und Untersuchungen die richtige Diagnose stellen. Die Gründe für eine verminderte Sehleistung können vielfältig sein, nicht immer steckt die Altersbedingte Makuladegeneration dahinter. Auch wenn die Krankheit aktuell nicht geheilt werden kann, so kann ihr Fortschreiten in vielen Fällen zumindest verlangsamt und die Lebensqualität durch eine passende Behandlung und bestimmte Sehhilfen verbessert werden.

Anna Traut