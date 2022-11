86 Prozent aller Deutschen trinken Kaffee, vor allem am Morgen

Ob aus dem Kaffeevollautomaten, der klassischen Filtermaschine oder French Press: Deutsche lieben Kaffee. Nach Angaben des Deutschen Kaffeeverbandes trinken 86 Prozent aller Erwachsenen einmal am Tag oder zumindest mehrmals in der Woche eine Tasse. Vor allem am Morgen wird das Heißgetränk konsumiert. Zum einen aus Gewohnheit, zum anderen zum Wachwerden.

Ernährungstherapeutin warnt Frauen: Bringt Kaffee die Hormone durcheinander?

Bei manch einem landet der Kaffee sogar noch vor dem Frühstück im Magen. Bei Frauen könne das aber böse Folgen haben, warnt die Ernährungsexpertin Olivia Hedlund auf Tiktok. "Iss etwas Kleines vor dem ersten Kaffee, und ich verspreche dir, es macht einen Unterschied, wenn du mit hormonellem Ungleichgewicht oder sogar Darmproblemen zu kämpfen hast", sagt Hedlund in einem Video, das sie Anfang November auf der Plattform veröffentlichte.

Ihren Rat begründet sie vor allem mit zwei Behauptungen: Kaffee würde in einen Stresszustand versetzen und er soll bei Frauen den Hormon-Haushalt durcheinander bringen. "Kaffee ist nicht nur säurehaltig und damit am Morgen schlecht für unseren Magen, sondern sorgt auch dafür, dass unser Körper in einen Stressbewältigungs-Modus verfällt", erklärt Hedlund. Es werde das Hormon Cortisol ausgeschüttet, das uns in eine Art Kampf- oder Flucht-Zustand versetze. Aber stimmt das auch so? der Mediziner Christoph Specht stimmt der Tiktokerin nur teilweise zu.

Es stimme, dass Kaffee sich auf das sympathische Nervensystem (auch Sympathikus genannt) auswirke, sagt Specht im Interview mit RTL. Dies reguliert unter anderem unsere Aktionsfähigkeit bei Stress, die bekannte Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Dabei wird zum Beispiel die Herzfrequenz gesteigert und Durchblutung der Muskeln hochgefahren, damit wir im Falle eines Angriffs schneller reagieren können. "Das ist ja eigentlich auch der Sinn, weshalb wir Kaffee überhaupt trinken", so Specht. Wie stark dieser Effekt sei, hinge aber von mehreren Faktoren ab und ließe sich nicht verallgemeinern.

Wieso du wirklich keinen Kaffee auf nüchternen Magen trinken solltest

Hinzu kommt, dass der Körper ohnehin nach dem Aufstehen Cortisol ausschüttet, damit wir wach werden. Untersuchungen der US-amerikanischen Universität Maryland haben ergeben, dass Kaffeetrinken deshalb auf nüchternen Magen gar nicht effektiv ist, uns nicht wacher macht.

Grund dafür ist, dass am Morgen die Konzentration von Cortisol im Blut noch sehr hoch ist. Unser Körper produziert das Stresshormon, um uns auf das Aufstehen vorzubereiten und es kurbelt unseren Stoffwechsel an: Wir werden wach. Trinken wir zusätzlich eine Tasse Kaffee, nützt uns das enthaltene Koffein in diesem Moment nichts. Besser sei es laut Studie, den Kaffee erst nach dem Frühstück zu trinken beziehungsweise, nachdem wir etwas im Magen haben. Denn dann ist das Cortisol schon etwas abgebaut worden und der Kaffee hilft uns wirklich, fit und wach in den Tag zu starten. Die Empfehlung, Kaffee nicht auf nüchternen Magen zu trinken, gilt also nicht nur für Frauen - mit gesundheitlichen Gründen hat das aber nichts zu tun.

Die Aussage, die Säure im Kaffee würde dem Magen schaden, ist übrigens auch nicht ganz richtig. Tatsächlich ist es nicht die Kaffeesäure, sondern bestimmte Stoffe und Öle, die beim Rösten entstehen. Diese regen die Produktion von Magensäure an und können so Schmerzen und Unwohlsein verursachen. Wem Kaffee nicht so gut bekommt, der sollte eine andere Röstung probieren oder den Konsum reduzieren.

Kaffee und Östrogen: Zusammenhang nachgewiesen

Nun zu den Hormonen: Bringt Kaffee auf nüchternen Magen tatsächlich bei Frauen die Hormone durcheinander? "Was man dazu sagen kann, ist, dass es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Koffein und Hormonen - vor allem Östrogen - zu geben scheint", räumt Specht ein. Der Zusammenhang sei aber komplizierter, als die Ernährungstherapeutin es in ihrem Video darstelle. Der Mediziner verweist dabei auf eine Studie im "American Journal of Clinical Nutrition"aus dem Jahr 2012.

Die Untersuchung mit rund 260 Probandinnen hat zwar gezeigt, dass sich Koffein auf den Östrogen-Haushalt auswirkt, der Effekt sei aber "nicht klinisch relevant" gewesen, so Specht. "Klinisch heißt, dass das überhaupt Auswirkungen auf wichtige Funktionen hat." Kurz gesagt: Der Effekt ist so gering, dass er sich im Körper gar nicht bemerkbar macht.

Hedlund sieht dagegen einen deutlichen Zusammenhang: "Ich habe früher mehrere Tassen Kaffee auf leeren Magen getrunken und mich dann gewundert, warum ich hormonelle Akne habe." Laut Specht müsse man aber zunächst den Auslöser für die hormonelle Akne kennen, um hier von einem Zusammenhang zu sprechen. "Ganz kurz gesagt: Testosteron macht Pickel, Östrogen eher nicht", sagt der Mediziner im RTL-Interview. Zu viel Testosteron könnte also hormonelle Akne auslösen. Dafür muss auch nicht übermäßig Testosteron produziert werden, ein niedriger Östrogen-Spiegel führt ebenfalls zu einem Überangebot. Für dieses "hormonelle Ungleichgewicht", wie Hedlund es nennt, müsste Kaffee den Östrogen-Spiegel aber schon deutlich senken. Und dafür gebe es keine wissenschaftlichen Belege, sagt Specht.

Fazit und Tipps

Frauen können also beruhigt weiter Kaffee trinken. Bei Magenschmerzen oder ähnlichen Beschwerden rät Specht zum Ausprobieren. "Wenn jemand gesundheitliche Probleme am Morgen oder vormittags hat und meint, das liegt am Kaffee, dann kann man das austesten. Ich denke aber, dass man das individuell sehen muss, denn es gibt sicher Leute, die vertragen das wunderbar." Wer einen richtigen Koffein-Kick will, sollte seine Tasse aber nicht unbedingt auf leeren Magen trinken. Im Übrigen gilt Kaffee inzwischen als sehr gesund: Das Heißgetränk wirkt antioxidativ und soll sogar Krebs vorbeugen. Zu viele Tassen am Tag können aber schaden, wie viele genau, liest du hier.

Vorschaubild: © Drew Coffman/Unsplash.com