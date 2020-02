Frau wachsen Haare im Mund und auf Zähnen: Ärzte stehen vor Rätsel

Dieser Fall stellt Mediziner vor ein Rätsel: Eine 19-jährige Frau bemerkt, dass ihr Haare im Mundraum wachsen. Sie sind wimperngroß und spitz. Sie lässt sich von Ärzten beraten, die Mediziner entfernen die Haare, die unter anderem auf den Zähnen zu finden sind. Ihr wird ein Hormonpräparat verschrieben: Dabei handelt es sich um eine Anti-Babypille, die den hormonellen Haushalt in ein Gleichgewicht versetzen soll.

Und siehe da: Die Pille wirkt. Die junge Frau bleibt jahrelang beschwerdefrei. Kein einziges Haar ist im Mund zu sehen - bis sie die Pille nach sechs Jahren absetzt. Die Haare kehren zurück.

Haare im Mund: Was steckt dahinter?