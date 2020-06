Tucson vor 1 Stunde

Rapunzel-Syndrom

Frau beklagt Übelkeit, Erbrechen und Verstopfung: Ärzte machen grausigen Fund bei OP

Eine Frau kommt mit angeschwollenem Bauch ins Krankenhaus. Sie leidet an Verstopfung, Appetitlosigkeit und Erbrechen. Die Ärzte finden heraus, dass sie am Rapunzel-Syndrom leidet. Was hat es damit auf sich?