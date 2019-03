Gesund, fit, aktiv und vital sein und sich dabei rundum wohl fühlen...

Das Fokusthema der 15. Gesundheitsmesse Franken Aktiv und Vital 2019 fasst in nur kurzen Worten das Grundbedürfnis eines jeden Menschen zusammen:

"Lust auf Gesundheit!"

Die Gesundheitsmesse trägt diesem Bedürfnis Rechnung und liefert ein Füllhorn an Informationen für ein gesundes Leben. Den Besucher erwarten Vorschläge, Anregungen und Ratschläge, wie er "Lust auf Gesundheit" für sich verspüren möchte. Dabei unterstützen und beraten die Aussteller aus den Bereichen der Gesundheitswirtschaft, der Ernährung, dem Breitensport, der Urlaubsgestaltung, der Gestaltung des unfallfreien Alltagsgeschehens und des Lebensumfeldes im Alter. Auch über das Thema Vorsorge und Prävention informieren die Aussteller der Gesundheitsmesse die Besucher gerne.

Offizielle Eröffnung & Verleihung des BArrierefrei-Preis 2019

Die offizielle Eröffnung der Gesundheitsmesse erfolgt am Freitag, 15. März. Ebenso findet an diesem Tag die Verleihung des BArrierfrei-Preises der Stadt Bamberg statt.

Gesundheitsregion Bamberg

Auch 2019 präsentieren sich wieder viele Mitglieder der Gesundheitsregion Bamberg und tragen zu einem hochkompetenten, für den Besucher leicht verständlichen Vortragsprogramm im medizinischen Bereich bei.

Unser Partner das Universitätsklinikum Erlangen

Das Uni-Klinikum Erlangen beteiligt sich mit verschiedenen Kliniken an der Gesundheitsmesse. Vertreten sind unter anderem die HNO-Klinik, Frauenklinik, Hautklinik, Chirurgie, Nephrologie, Neurologie und die Kinder- und Jugendabteilung für psychische Gesundheit. In Vorträgen und Präsentationen informieren die Gesundheitsexperten aus dem Uni-Klinikum über die Vorbeugung und das Erkennen von Krankheiten. Vorgestellt wird u. a. ein Ganganalysesystem zur Erkennung von Bewegungserkrankungen, welche Alternativen es zu einem Hörgerät gibt, was gesunden Schlaf ausmacht oder was man am besten gegen Allergien tut.

Highlight am Stand des Uni-Klinikum Erlangen ist ein rund 8 Meter langes begehbares Schlafphasenmodell, bei dem sich Interessierte interaktiv über gesunden Schlaf informieren können. Weitere Themen: Unfälle bei Kindern vorbeugen (Kinderchirurgie), gesunde Haut (Hautklinik), gutes Hören (HNO-Klinik), gesunde Nieren und richtiger Blutdruck (Medizin 4), Ganganalysen, Allergien richtig behandeln, Adipositas.

Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg mbH

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg (GKG) beteiligt sich mit der Vorstellung medizinischer und pflegerischer Leistungsangebote an der Gesundheitsmesse. Schwerpunkte bilden in diesem Jahr die med. Fachabteilung Akut-Geriatrie und die elf Pflegeeinrichtungen der Seniotel gGmbH mit Ambulanter Pflege und Tagespflege. Am Messestand klären die ÄrztInnen und Fachkräfte über die zu berücksichtigenden Besonderheiten bei Erkrankungen von Menschen hohen Alters und bei Mehrfacherkrankungen (geriatrische Multimorbidität) auf. Ebenfalls können Besucher, direkt vor Ort, sich über die Modalitäten stationärer/ambulanter Pflege informieren.

Vorträge der Chefärzte der GKG auf der Gesundheitsmesse behandeln die Schwerpunkte Schmerz, das Problem der Polypharmazie, Ängste und den künstlichen Kniegelenkersatz. Am Messestand können Besucher mit einem Alterssimulationsanzug ihre eigenen Erfahrungen machen.

Fachvorträge gut verständlich

Informative Fachvorträge gibt es in den Vortragsräumen. Im medizinischen Vortragsraum, dem Aktivforum Gesund leben referieren Chef- und Oberärzte der Landkreiskliniken, Universitätsklinik Erlangen und weitere Mitglieder der Gesundheitsregion unter anderem über:

• Gelenkverschleiß

• Angst und Schrecken - nützliche Signalgeber oder quälende Begleiter?

• Wie viele Tabletten sind noch gesund?

• Künstlicher Kniegelenkersatz mittels Computernavigation

• Gesunder Schlaf: Was man gegen Schnarchen tun kann

• Neue Therapien gegen Allergien

• Gutes Hören in jedem Alter

Fachforum für Barrierefreiheit - VIA FUTURA

Die VIA FUTURA wird erneut als eigenständige Ausstellung innerhalb der Messe integriert. Initiatoren der VIA FUTURA sind die Behinderten- u. die Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, die gemeinsam mit den Veranstaltern der Gesundheitsmesse am Standort Bamberg Kompetenzen bündeln und somit für die Besucher ein noch größeres Angebotsspektrum rund um die Gesundheit bieten. Passend zur Thematik Barrierefreiheit präsentieren sich hier auch Anbieter neuer Wohnformen und technischer Hilfsmittel, Pflegedienste, Sozialverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen, Handwerksspezialisten und viele mehr.

Nightshopping & lange Messenacht

Nightshopping in Bamberg, die lange Messenacht, findet am Freitagabend von 18.00 - 22.00 statt. Das gesamte Messegelände wird dann in verschiedene Farben getaucht und verteilt treten Musiker auf und sorgen so für ein angenehmes Ambiente.

Parken

Die Parkgebühr beträgt 3 Euro pro PKW am Tag. Tickets können an den Automaten gelöst werden.

Öffnungszeiten & weitere Informationen

Am Freitag von 14 bis 22 Uhr (ab 18 Uhr Nightshopping) und Samstag und Sonntag von je 10 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro, ermäßigt 5 Euro und die Familienkarte für 15 Euro berechtigt bis zu zwei Erwachsene und maximal drei Kinder zum Besuch der Messe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franken-aktiv-vital.de oder bekommen Sie beim Messeteam Bamberg unter 0951-180 70 500.