Die Diskussion um die Qualität der Luft in Städten beschäftigt Deutschland nicht erst seitdem die "Fridays-for-Future"-Bewegung in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Das Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz ist bereits seit längerem in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Immer mehr Menschen sorgen sich um klimatische Veränderungen auf der Erde und beschäftigen sich mit gesundheitlichen Folgen von Umweltverschmutzung.

Passend dazu hat das Umweltbundesamt nun eine kostenlose App vorgestellt, die zeigt wie gut beziehungsweise schlecht die Luftqualität in Deutschland ist. "Rund um die Uhr erfassen die Messstationen der Bundesländer und des Umweltbundesamtes die Qualität der Luft. Schon kurz nach der Messung sind die Messergebnisse für die einzelnen Schadstoffe und der daraus ermittelte Luftqualitätsindex (LQI) in der App verfügbar", heißt es von Seiten der Behörde. Der LQI berechnet sich aus den Werten der drei gemessenen Schadstoffe: Feinstaub, Stickstoffdioxid und Ozon.

Der Index klassifiziert die Messregion auf einer Skala von sehr gut bis sehr schlecht. Auf dem Luftdaten-Portal der Behörde zeigen zahlreiche Diagramme und Auswertungen die Luftqualität in der Region. In folgenden Städten und Landkreisen in Franken stehen Messstationen:

Hier wird in Oberfranken die Luftqualität gemessen

Hof: Hans-Högn-Straße

Naila: Selbitzer Berg

Bamberg: Löwenbrücke

Coburg: Lossaustraße

Bayreuth: Hohenzollernring

Kulmbach: Konrad-Adenauer-Straße

Luftqualität: Hier wird in Mittelfranken gemessen

Nürnberg: Muggenhof

Nürnberg: Von-der-Tann-Straße

Nürnberg: Bahnhof

Fürth: Theresienstraße

Erlangen: Kraeplinstraße

Schwabach: Angerstraße

Burgbernheim: Grüne Au

Ansbach: Residenzstraße

Hier wird in Unterfranken die Qualität der Luft gemessen

Aschaffenburg: Bussardweg

Schweinfurt: Obertor

Würzburg: Kopfklinik

Würzburg: Stadtring-Süd

Die App gibt es im Google Play Store und im Apple App Store zum Download.

In Nürnberg und Würzburg haben sich Bürger Messgeräte gebastelt, um die Luftqualität zu messen: So schlecht ist die Luft in fränkischen Städten.