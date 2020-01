Forscher erfindet "Speck-Pflaster" für Vegetarier und Veganer

Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch oder vegan. Ob aus Liebe zu den Tieren, für die eigene Gesundheit oder als Beitrag zu Umwelt und Klima - Gründe, die für eine fleischlose Ernährung sprechen, gibt es wohl viele.

Doch wer jahrelang gerne Fleisch gegessen hat, wird den Verzicht womöglich nicht so leicht verkraften. Unter Umständen müssen Menschen, die vegetarisch oder vegan leben wollen, mit starken Gelüsten kämpfen.

Verhindert das Speckpflaster die Lust auf Fleisch?

Um dieses Verlangen nach Fleisch einzudämmen, hat ein Forscher der "University of Oxford" ein Pflaster entwickelt, das den Geruch von Speck verströmt. Charles Spence, ein Psychologie-Professor der Universität in Südengland, arbeitete zur Entwicklung des Speck-Pflasters mit dem Hersteller "Strong Roots" zusammen: Dieser ist auf vegetarische Kost spezialisiert.

Das Speck-Pflaster erinnert stark an Nikotin-Pflaster, die von vielen Menschen verwendet werden, die nicht mehr zum Glimmstängel greifen und das Verlangen nach Nikotin lindern wollen. Sobald der Träger an dem Speck-Pflaster reibt, setzt das Pflaster Duftstoffe frei, die an den Geruch von gebratenem Speck erinnern sollen.