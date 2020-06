Ariel, Persil und Co. sind die gängigen Marken, die jeder kennt. Diese waschen ordentlich, sind aber ökologisch nicht besonders umweltfreundlich. "Öko-Test" hat 19 Waschmittel getestet und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis. Sie können nur ein Produkt weiterempfehlen.

Alle Waschmittel versprechen fleckenfreie und strahlende Kleidung. Diese Versprechen können sie in den meisten Fällen auch halten. Die Wirkung für die Umwelt hingegen ist meist weniger vielversprechend. Jedes Flüssigwaschmittel, auch die mit Öko-Auslobung enthalten umweltschädliche Substanzen. Ein Teil davon landet im Abwasser, daher sollte man sparsam damit umgehen.

Waschmittel im Öko-Test: Fast alle Marken überzeugen beim Waschen

Mit wenigen Problemstoffen und trotzdem einem sauberen Waschergebnis konnte im Test nur ein Produkt überzeugen. Das Waschmittel "Ecover, Universal, flüssig" erhält als einziges die Bewertung "gut". Beim waschen konnten fast alle anderen überzeugen. Dabei unterzog sie der "Öko-Test" echten Herausforderungen.

Es gab 15 verschiedene Fleckenarten zu bekämpfen, die eingetrocknet, mit Waschmittel entfernt werden mussten. Die Gewebe aus Baumwolle sowie aus Baumwolle und Polyester wurden jeweils auf 60 Grad gewaschen. Am besten waren Rotwein, Gras und Frittierfett zu entfernen. Die Waschmittel kamen ebenfalls gegen Karottenbrei und Schokoladenflecken sehr gut an.

Probleme traten bei Lippenstift, Make-up, Motoröl und Kugelschreiber-Flecken auf. Den Waschtest absolvierten die meisten der Flüssigwaschmittel "gut", nur eins konnte nicht mithalten. Vier von ihnen entzogen schwarzen T-Shirts mehr Farbe als andere. Dazu zählen die Flüssigwaschmittel der Marken "Denk mit, Vollwaschmittel" von "DM", "Frosch, Universalwaschmittel", "Gut&Günstig, Aktiv Vollwaschmittel" und "Dash, Alpen Frische, 3Fach Formel, Vollwaschmittel". Die anderen verursachten nur leichtes "Ausbluten" der Farbe.

Bedenkliche Inhaltsstoffe sorgen für Punktabzug

Beim Waschergebnis konnten demnach fast alle überzeugen. Den Grund für die Bewertungen "befriedigend" und "ausreichend" lieferten die Inhaltsstoffe. In gut der Hälfte aller Waschmittel entdeckten die Tester Borverbindungen. Sie stehen unter dem Verdacht, in zu großen Mengen die Fruchtbarkeit zu schädigen. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch besteht dort zwar keine Gefahr, aber es geht auch ohne.

Ebenfalls verzichtbar ist das Haltbarmachen der Flüssigkeiten mit Methylisothiazolinen (MIT). Der Stoff kann Allergien auslösen und steht deswegen in der Kritik. In vier Testmarken konnte dieser Stoff mit auffälligem Gehalt nachgewiesen werden. Zudem werden optische Aufheller kritisch betrachtet. Die sind dafür enthalten, um weiß noch weißer strahlen zu lassen. Sie belasten durch Abwasser die Umwelt. Außer in drei Produkten war dieser Stoff in allen anderen zu finden.

Damit die Wäsche gut riecht, benutzen ausnahmslos alle Parfüm. Aus Perspektive der Tester ist dies allerdings absolut unnötig und zudem schwer abbaubar. In zwei Produkten konnte Lilial festgestellt werden, welchen die Tester wegen der erhöhten allergischen Reaktion bemängeln. Zudem konnte in Tierversuchen herausgefunden werden, dass dieser Stoff fortpflanzungsschädigend ist.

Mikroplastik konnte zum Glück nicht gefunden werden. Dafür fanden die Tester lösliche Kunststoffverbindungen. Das sind ebenfalls winzige Teilchen, die dafür aber wasserlöslich sind. Je nach Verbindung sind sie mehr oder weniger schlecht abbaubar. In Waschmitteln verhindern sie, dass es zu sehr schäumt oder dass gelöster Schmutz zurück in die Kleidung gelangt. Die Hälfte der Mittel zeigt, dass es auch ohne geht. Der Testsieger schaffte es schließlich auf Platz eins ohne diese ganzen Inhaltsstoffe.

Der Blick auf die Verpackung reicht nicht, um herauszufinden was in dem Waschmittel steckt. Das zugehörige Datenblatt im Internet bringt erst die Antworten. Im Internet sind die Hersteller verpflichtet, es anzugeben. Die Tester sind sich einig, dass dies auf den Verpackungen stehen sollte. Die einzelnen Bewertungen finden Sie kostenpflichtig bei öko-test.de

