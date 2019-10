Fleischersatz: Öko-Test Veganer Burger - Ergebnis unbefriedigend

Der Trend zum nachhaltigeren Lifestyle schreitet immer mehr voran. Für viele bedeutet das auch, auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten, um die Erde durch Viehzucht weniger zu belasten. Mit der steigenden Zahl an vegan lebender Menschen steigt auch das Essensangebot veganer Speisen. Vor allem immer mehr Produkte, die das Fleisch ersetzten sollen, kommen auf den Markt. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat nun einige vegane Burgervarianten getestet.

18 vegane Burger getestet - nur vier schneiden mit Note "sehr gut" ab

Die gute Nachricht ist: Mit schuhsohlenartigen Bratlingen haben die fleischlosen Burger nichts zu tun. Mit der Note "sehr gut" schneiden aber nur vier Patties ab, die allesamt keine Fleischimitate sind.

Dabei handelt es sich um die Produkte "Alnatura Rote Linsen Burger vegan", "Latao Green Jackfruit Burger", ungekühlt, "Naturgut Bio-Gemüse-Burger" und "Soto Burger Cashew-Back Bean". Als bester "Wie-Fleisch-Burger" schaffte es der "Vegane Mühlen Burger Typ Rind" von der Rügenwalder Mühle zum Urteil "gut".

Kritik an Mineralölbestandteilen und Gentechnik

Was haben die Tester am Rest auszusetzen? Unter anderem fanden sie Verunreinigungen mit Mineralölbestandteilen - dies traf laut "Öko-Test" für mehr als die Hälfte der untersuchten Patties zu.

Ebenfalls zu Abwertungen führten ein zu hoher Salzgehalt, geschmacksverstärkende Hefeextrakte sowie Anteile von Gentechnik. Der Nachweis von genverändertem Soja verwunderte die Tester nicht, da ein Großteil der verwendeten Sojabohnen aus den USA stamme.

Am Ende verpasste "Öko-Test" einem der untersuchten Burger das Urteil "ungenügend" und drei den Stempel "mangelhaft". Vier Mal gab es "ausreichend" und ebenfalls vier Mal die Note "befriedigend". Das Ergebnis ist eher unbefriedigend.

Auch beliebter Beyond Meat-Burgerersatz nur "ausreichend"

In deutschen Supermärkten sind die Fleischersatzburger vin Beyond Meat sehr beliebt. Beim ersten Verkauf in Discountern wie Lidl und Metro waren die Patties in kürzester Zeit ausverkauft. Ökotest lässt die Blase des perfekten, veganen Burgers nun jedoch zerplatzen: Die Patties bekamen nur die Note "ausreichend".