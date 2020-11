Fitnessstudios in Bayern: Wann dürfen sie wieder öffnen?

Teil-Lockdown: Fitnessstudios in Bayern müssen schließen

Neue Hoffnung: Klage gegen Schließungen erfolgreich

Bayern kippt Klage: Indoor-Sport untersagt

Knapp fünf Monate lang hatten die Fitnessstudios in Bayern wieder geöffnet - das änderte sich Anfang November mit dem erneuten Teil-Lockdown. Eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH) brachte den Fitnessstudio-Betreibern neue Hoffnung - doch der Freistaat reagierte prompt und verbot den Indoor-Sport ab Freitag (13. November 2020) komplett - mit nur wenigen Ausnahmen.

Im Ergebnis dürfen auch unter strengen Hygienevorschriften die meisten Studios wegen der erneuten Corona-Welle vorerst nicht öffnen. Auch die neuen Beratungen zwischen Bund und Ländern am Montag (16. November 2020) brachten nichts Neues.

Update vom 17.11.2020, 10. 15 Uhr: Nach Bund-Länder-Beratungen: Dürfen Fitnessstudios im Dezember wieder öffnen?

Die Frage, ob Restaurants, Kultureinrichtungen oder Fitnessstudios im Dezember wieder aufmachen können, bleibt auch nach den erneuten Beratungen von Bund und Ländern am Montag zunächst unbeantwortet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder fassten dazu bei ihrem Gespräch über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise am Montag keine Beschlüsse. Offiziell gilt weiterhin die Aussage der letzten Beratungen der Kanzlerin mit den Länderchefs von Ende Oktober, dass die Schließung der Einrichtungen in Kultur, Unterhaltung und Gastronomie - und damit auch der Fitnessstudios - bis Ende November befristet sein soll.

Allerdings hatte etwa Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bereits in der Bild am Sonntag wenig Hoffnungen gemacht und gesagt, er sehe für das Öffnen von Restaurants und Kinos wenig Spielraum. Merkel sagte nach den Beratungen am Montag lediglich, man sei durch das Schließen bestimmter Einrichtungen im Freizeitbereich aus dem exponentiellen Wachstum herausgekommen, und man müsse nun darüber sprechen, ob man das zum 1. Dezember alles wieder öffnen könne oder nicht.

Im gemeinsamen Beschlusspapier von Bund und Ländern vom Montag wird das Thema nicht erwähnt.

Update vom 13.11.2020, 06.00 Uhr: Indoor-Sport wird in Bayern ab Freitag komplett verboten

Wegen der Corona-Krise müssen ab Freitag so gut wie alle Indoor-Sportstätten in Bayern geschlossen bleiben - einzig Schul- und Profisport bleiben im November in Innenräumen erlaubt. "Die Staatsregierung zieht damit eine Entscheidung vor, die Bayern bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag ohnehin vorgeschlagen hätte", sagte Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (CSU) am Donnerstag der dpa in München. Von der Entscheidung fühlen sich einige Fitnessstudio-Inhaber in Franken überrumpelt. So auch Thomas Gnida von "Tom's Personal Training" in Nürnberg: "Das ist einfach zu kurzfristig."

Hintergrund für die Neuregelung ist eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (BayVGH). Dieser hatte unter Verweis auf das Gleichheitsprinzip am Donnerstag die bisherige Schließung von Fitnessstudios aufgehoben, weil auf der anderen Seite sonstige Sportstätten für Individualsport geöffnet seien. Das Gericht gab damit dem Eilantrag eines Fitnessstudio-Inhabers zum Teil statt.

"Die Staatsregierung respektiert selbstverständlich den Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und seine Begründung", sagte Holetschek. Deshalb werde sie durch eine sofortige Verordnungsänderung die vom BayVGH geforderte Gleichbehandlung von Fitnessstudios und sonstigen Sportstätten durch Schließung sämtlicher Indoor-Sportstätten in Bayern mit Wirkung zum Freitag, 13. November, herstellen.

Die leider steigende Infektionslage in Bayern zwinge zu weiteren Maßnahmen, um das Geschehen in den Griff zu bekommen. "Der Infektionsschutz und die Gesundheit unserer Bürger haben absoluten Vorrang."

Nach der seit 2. November gültigen Corona-Verordnung dürfen in Bayern Einrichtungen des Freizeitsports nur für den Individualsport und nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands genutzt werden. Diese Regelung müsse auch für Fitnessstudios gelten, befanden die Richter.

Update vom 12.11.2020: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof kippt die Schließung von Fitnessstudios

Fitnessstudios in Bayern dürfen trotz der Corona-Pandemie wieder öffnen. Nach einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) verstößt die komplette Schließung gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Das Gericht gab am Donnerstag (12.11.2020) einem Eilantrag des Inhabers eines Fitnessstudios zum Teil statt und setzte die Regelung in der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung außer Vollzug. Der Betrieb von Fitnessstudios ist darin vollständig untersagt.

Der Senat ging in seiner Entscheidung davon aus, dass Inhaber von Fitnessstudios durch diese Regelung benachteiligt würden, ohne dass dies sachlich gerechtfertigt sei, teilte ein Justizsprecher mit. Die vollständige Schließung von Fitnessstudios wertete das Gericht demnach als nicht verhältnismäßig.

Nach der seit 2. November gültigen Corona-Verordnung dürfen in Bayern Einrichtungen des Freizeitsports nur für den Individualsport und nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands genutzt werden. Diese Regelung müsse auch für Fitnessstudios gelten, befanden die Richter.

Eine Außervollzugsetzung der restlichen Beschränkungen des Freizeit- und Individualsports lehnten die Richter ab. Das derzeitige Infektionsgeschehen rechtfertige aus Gründen des Schutzes von Leben und Gesundheit diese Beschränkungen. Damit sei auch der Betrieb von Fitnessstudios nur in einem stark eingeschränkten Umfang möglich, so der VGH.

Gegen den Beschluss können keine Rechtsmittel eingelegt werden.

Update vom 12.11.2020: Erste Fitnessstudios in Hamburg öffnen wieder

In Hamburg dürfen die ersten Fitnessstudios wieder öffnen. Der Betreiber der Kette "Fitness First" klagte gegen die aktuelle Gesetzeslage. Das Hamburger Verwaltungsgericht hatte dazu einen Eilantrag gegen die Schließung mehrerer Fitnessstudios stattgegeben - mit Erfolg: Acht Fitnessstudios des Betreibers dürfen in Hamburg wieder eröffnen. Ob die fränkischen Fitnessstudios nachziehen, bleibt abzuwarten.

Update vom 06.11.2020: Fitnessstudios müssen wieder schließen

Nach dem erneuten Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern sind seit Montag, 02.11. auch die Fitnessstudios wieder geschlossen. Die getroffenen Maßnahmen sind erst einmal bis Ende November befristet. Ob Fitnessstudios danach wieder öffnen dürfen, hängt von der Infektionsentwicklung ab und bleibt daher zunächst unklar.

Update vom 01.07.2020: Fitnessstudios wohl keine Infektionsherde

Fitnessstudios in Deutschland haben seit einigen Wochen unter Auflagen wieder geöffnet. Für Betreiber und Sportler stellt sich die Frage, wie hoch das Infektionsrisiko im Fitnessstudio ist: genau das hat eine nun veröffentlichte Studie im medRxiv untersucht.

Dazu konzipierten Forscher der Universität Oslo eine randomisierte Studie mit 3754 Probanden ohne Vorerkrankungen im Alter 18 bis 64 Jahren. Die Teilnehmer wurden in eine Versuchs- und eine Risikogruppe aufgeteilt. Für die Durchführung wurden extra ein paar Fitnessstudios in Norwegen geöffnet, die aufgrund des Lockdowns eigentlich geschlossen waren.

Die Versuchsgruppe (1896 Probanden) durfte unter verschiedenen Hygienemaßnahmen, wie etwas Abstandsregeln, im Fitnessstudio trainieren. Nach drei Wochen führten 3016 Probanden einen Test auf eine Sars-CoV-2-Infektion durch. Dabei wurde bei einem Teilnehmer der Versuchsgruppe eine Infektion nachgewiesen. Allerdings war dieser Teilnehmer nach Angaben der Autoren kein mal im Training, sodass eine Ansteckung am Arbeitsplatz vermutet wird.

Die Autoren schreiben, dass mit entsprechender Hygiene und Abstandsregeln ("social distancing measures") keine erhöhte Covid-19 Verbreitung im Fitnessstudio festgestellt wurde. Zu beachten ist allerdings, dass die Ergebnisse noch nicht wissenschaftlich geprüft sind. Ein sogenannter Peer Review fand noch nicht statt - das heißt, dass der wissenschaftliche Artikel noch nicht von unabhängigen Begutachtern geprüft wurde.

Update vom 08.06.2020: Fitnessstudios in Bayern eröffnen ab heute wieder - unter Auflagen

Ab dem heutigen Montag (08. Juni) dürfen die Fitnessstudios in Bayern wieder öffnen - unter Auflagen. Sportler müssen einiges beachten: Beim Betreten und Verlassen des Studios sowie der Sanitäranlagen gilt die schon bekannte Maskenpflicht. Betreiber müssen ihre Studios regelmäßig lüften und desinfizieren. Dafür muss auch ausreichend Desinfektionsmittel bereitgestellt werden.

Außerdem müssen die Abstandsreglen (mindestens 1,5 Meter) eingehalten werden. Um das zu gewährleisten, könnten etwa Teile der Umkleiden oder Trainingsgeräte gesperrt bleiben. Die Studios hatten seit der Ankündigung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vom 26. Mai indes genügend Zeit, sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten und die Vorgaben umzusetzen. Der Start dürfte also problemlos klappen.

Update vom 26.05.2020: Söder verkündet - Fitnessstudios in Bayern dürfen im Juni öffnen

Am Dienstag (26. Mai) verkündete Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Nachricht, auf die Fitnessfans und nicht zuletzt auch die Betreiber von Fitnessstudios lange gewartet haben. Die Studios in Bayern dürfen wieder öffnen.

Lange mussten sie warten, nun gibt es endlich auch eine Perspektive für die Fitnessstudios in Bayern. Sämtliche Studios dürfen ab dem 8. Juni 2020 wieder öffnen. Die Betreiber müssen sich allerdings an bestimmte Vorgaben halten. Details dazu verkündete Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag (26. Mai) bei einer Pressekonferenz.

Die Fitnessstudio-Kette McFit berichtet, dass Umkleidekabinen und Duschen voraussichtlich geschlossen bleiben werden. McFit bittet die Mitglieder auch, maximal eine Stunde zu trainieren, da die Anzahl der Mitglieder im Studio begrenzt ist. Es muss der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, aber Schutzmasken müssen nicht getragen werden. Kurse und Gruppentrainings werden weiterhin nicht stattfinden. Die Geräte im Studio sind so aufgestellt, dass man auch beim Trainieren genug Abstand halten kann. Dabei soll auch immer das eigene Handtuch untergelegt werden.

Tipps zur Verringerung des Ansteckungsrisikos im Fitnessstudio

Die Fitnessstudio-Kette "Mrs.Sporty" ist speziell für Frauen und bietet funktionelles Training mit dem eigenen Körpergewicht an. Schon vor Corona war die Verweildauer dort durch die 30-minütigen Trainingseinheiten sehr kurz. Nun bekommt jedes Mitglied beim Training einen gekennzeichnet Bereich zur Verfügung gestellt. Beim Betreten und Verlassen des Clubs, sowie außerhalb des Trainingsbereichs muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.