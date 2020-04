Mehr als 11 Millionen Menschen in Deutschland besuchen eine Sport- oder Fitnesseinrichtung. Aktuell sind aber alle der über 9000 Studios geschlossen. Um während der Quarantäne einem Lagerkoller aus dem Weg zu gehen, sehnen sich viele Sportler aber mehr denn je nach ihrem Training.

Doch auch die ersten Lockerungen der Ausgangsbeschränkung, die am 15. beziehungsweise in Bayern am 16. April verkündet wurden, sehen vorerst keine (Wiederer-)Öffnung der Fitnessstudios vor. Auch die Klage eines Fitnessstudio-Betreibers vor dem Thüringer Oberverwaltungsgericht wurde zurückgewiesen. Die Betriebsschließung habe ihre Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz. Es sei nicht ernstlich streitig, dass es sich bei der Coronavirus-Krankheit Covid-19 um eine nach dem Infektionsschutzgesetz zu bekämpfende, im ganzen Bundesgebiet verbreitete übertragbare Krankheit handele, hieß es in der Urteilsbegründung des Gerichts.

Gutscheine für Reisen, Kultur- und Sportveranstaltungen

Wer wegen der Corona-Auflagen das Abo für ein Fitnessstudio nicht nutzen kann, soll mit Gutscheinen entschädigt werden. Das „Corona-Kabinett“ hatte sich schon am vergangenen Donnerstag auf die Gutschein-Lösung für abgesagte Reisen, Kultur- oder Sportveranstaltungen geeinigt. Das aktuelle Papier präzisiert nun die Pläne für den Veranstaltungsbereich. Für Reisen wird es separate Regelungen geben.

Aus dem Papier wird deutlich, dass auch für Musik-, Sprach- oder Sportkurse Gutscheine geplant sind. Umfasst sind auch Dauerkarten etwa für Fußballvereine. Die Gutscheine sollen bis Ende 2021 befristet sein und für alle Tickets gelten, die vor dem 8. März gekauft wurden. Hat der Kunde seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht eingelöst, muss der Veranstalter ihm den Wert erstatten. Geplant sind auch Härtefallklauseln für alle Kunden, für die ein Gutschein wegen ihrer „persönlichen Lebensumstände“ nicht zumutbar ist.

Verbraucherschützer lehnen die Gutschein-Lösung ab. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Nutzer auf den Kosten sitzen bleiben, wenn der Anbieter pleite geht, argumentieren sie. Die Regierung will den Anbietern mit der Regelung hohe Rückzahlungen ersparen und so Pleiten verhindern.

Fitnessstudios stellen ein hohes Risiko dar - oder nicht?

Birgit Schwarze ist Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes der deutschen Fitness- und Gesundheitsanlagen (DSSV), der seit 1984 die Interessen der Branche vertritt. Schwarze schreib vor kurzem einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Darin schlug sie Merkel einen Deal vor. Wie die "Welt" berichtet, schlägt Schwarze vor, die Fitnessstudios in Deutschland nach Ostern wieder zu öffnen - unter der Einhaltung bestimmter Punkte, welche die Corona-Ansteckungsgefahr minimieren sollen.

Gerade der Sport in geschlossenen Räumen, in denen kein Luftaustausch stattfindet, bietet sich besonders gut für die Verbreitung des Covid-19 Erregers an. Der Kontakt mit vielen Menschen ist ein weiterer Punkt, den Ärzte als kritisch betrachten.

Laut Schwarze ist körperliches Wohlbefinden aber gerade jetzt wichtiger als jemals zuvor. Auch auf die Aussage, dass es riskant sei, mit mehreren Menschen zusammen Sport zu machen, geht Schwarze ein. Sie meint, dass dies nicht zwingend der Fall sein müsse. In vielen Studios stünden zahlreiche Geräte bereit, die ohne eine zusätzliche Person bedienbar seien.

In den Schritten, die Schwarze der Kanzlerin in dem Brief vorschlägt, stehen unter der Einhaltung des Sicherheitsabstandes auch der Verzicht auf Duschen und Sauna, sowie das Trainieren mit Einmalhandschuhen. Die ständige Desinfektion von Geräten und Studiomaterial setze sie voraus.

Hier der Brief im Wortlaut:

"Sehr geehrte Frau Merkel,

fast 12 Millionen Menschen in Deutschland würden gerade jetzt in der Krise alles dafür tun, um ihre körperliche, aber auch ihre geistige Fitness zu erhalten und zu stärken.

Es sind die Mitglieder in unseren Fitness- und Gesundheits-Anlagen, mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren besonnene und gesundheitsbewusste Menschen.

Sie profitieren von dem individuellen Kraft- und Herzkreislauf-Training, dass unsere qualitativen Betriebe anbieten. Jedes Mitglied hat seinen eigenen Trainingsplan und benötigt keine direkte Betreuung. Eine Betreuung mit Sicherheitsabstand ist immer gegeben.

Die festen Stationen machen es möglich, ohne Kontakt zu anderen Personen, alle Sicherheitsabstände zu wahren.

Wir bitten Sie, in Betracht zu ziehen, nach Ostern - mit Sicherheitsauflagen - eine Öffnung der Fitness-Anlagen zu ermöglichen.

Es werden keine Kurse angeboten

Es gibt keine Körperkontakte

Saunen, Duschen, und Umkleiden bleiben geschlossen

Griff- und Sitzflächen werden regelmäßig desinfiziert

Mitglieder können mit Einweg-Handschuhen trainieren

um nur einige Beispiele zu nennen.

Wir wissen, dass Sie aktuell eine Fülle von Anfragen erhalten - wir bedanken uns als allererstes für Ihre Fürsorge und die riesige Arbeit, die Sie in den Ministerien und Verwaltungen leisten.

Bitte überlegen Sie, ob Sie nach Ostern unsere Betriebe öffnen lassen können - wir sind sicher, einen sehr guten Beitrag für die Gesundheit in unserem Land leisten zu können.

Wir danken Ihnen für eine mögliche Hilfe - und bleiben Sie bitte gesund!"