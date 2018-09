Fisch-Pediküre führt zu Infektion: Junger Frau müssen fünf Zehen amputiert werden

Infektion bei der Fisch-Pediküre: Der Besuch eines Wellness-Salons in Thailand endete für die junge Urlauberin Victoria Curthoy im Desaster. Obwohl augenscheinlich alles sauber war, infizierte sie sich bei der Behandlung mit einem aggressiven Keim oder Bakterienstamm, welcher die Knochen in allen Zehen ihres rechten Fußes nach und nach zerfraß. Ihre Zehen mussten eine nach der anderen amputiert werden.

Jetzt hat sich Victoria Curthoy dazu entschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Sogar ein Foto ihres zehenlosen Fußes hat sie veröffentlicht. Sie finden es oben nach dem Klick auf das Aufmacherbild. Aber Vorsicht: Der Anblick ist nichts für zartbesaitete Gemüter.

In Glasscherbe getreten: Streptokokken-Infektion

Die dramatische Infektion hat allerdings eine Vorgeschichte. Die heute 29-jährige Australierin aus Perth war bereits Jahre vorher in eine Glasscherbe getreten, woraufhin ihr ein Teil ihres großen Zehs abgenommen werden musste. Ein Orthopäde vermutet gegenüber der "Bild"-Zeitung, dass Victoria Curthoy sich schon an der Glasscherbe eine Streptokokken-Infektion eingefangen hat, die im Körper schlummerte und sich schließlich ausbreitete.

Während Fisch-Pediküre: Keime oder Bakterien in Fuß eingedrungen?

Welche Rolle diese Vorinfektion am Ende spielte, lässt sich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Victoria Curthoy jedenfalls ist davon überzeugt, dass Keime oder Bakterien während der Fisch-Pediküre über die alte Operationsnarbe in ihren Fuß eingedrungen sind und die Zehenknochen zerstört haben. Nach dem Besuch des Fisch-Spas bekam sie Fieber. Dieses hielt auch nach ihrer Rückkehr nach Perth an. Sie musste sich jeden Morgen übergeben. Bald war für sie klar, dass sie sich eine neue Infektion eingefangen hat.

Die Ärzte brauchten über ein Jahr, um zu erkennen, dass es sich um "Schwelmenella" handelte - eine Infektion, die den Knochen auffrisst. Im Dezember 2012 musste Victorias großer Zeh komplett amputiert werden.

Ihre Geschichte soll anderen eine Warnung sein

Über den Verlauf der nächsten fünf Jahre musste ihr alle Zehen des rechten Fußes abgenommen werden. Heute hat Victoria die Infektion überstanden. Mit ihrer Geschichte will sie andere Menschen vor einem ähnlichen Schicksal warnen - und sie davon abhalten, Fisch-Spas zu nutzen.