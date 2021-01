seit dem 27. April 2020 gilt bayernweit die Maskenpflicht

die Verschärfung : ab dem 18. Januar 2021 sind nur noch FFP2-zertifizierte Masken im öffentlichen Nahverkehr und dem Einzelhandel erlaubt

: ab dem sind erlaubt Die FFP2-Maske sollte mindesten einen Schutz von 94 Prozent bieten und CE-zertifiziert sein.

FFP2-Masken, "Mund-Nasen-Schutz" oder einfach "Schutzmasken" gibt es in Apotheken und vielen Geschäften, mittlerweile sind auch die zwischenzeitlich leergekauften Lager wieder voll. Bequemer und zum Teil auch günstiger ist der Kauf einer Schutzmaske im Internet. inFranken.de liefert Ihnen einen Überblick und zeigt, wo man online Masken kaufen* kann - vor allem die FFP2-Masken, die in Bayern in den kommenden Tagen und Wochen eine erhebliche Nachfrage erleben dürften.

Hier können Sie Schutzmasken online bestellen

Eine Vielzahl von Händlern bieten FFP2-Masken online an, wir haben hier eine Auswahl für Sie.

FFP2-Masken bei Amazon kaufen

Bei Amazon gibt es diverse Corona-Masken, von Einweg bis wieder verwendbar. Die Lager der Händlersind derzeit voll - wie lange das angesichts der Verschärfung der Maskenpflicht in Bayern noch so bleibt, ist jedoch ungewiss. FFP2-Masken erhalten Sie bei Amazon von unterschiedlichen Herstellern in unterschiedlichen Stückzahlen. Den 40er-Pack von Simplecase beispielsweise bekommen Sie derzeit für gut 60 Euro (Stand: 18.01.2021, 10.25 Uhr).

Marke: "Simplecase"

"Simplecase" Preis: 59,01 Euro für 40 Stück (18.01.2021, 10.30 Uhr)

59,01 Euro für 40 Stück (18.01.2021, 10.30 Uhr) Beschreibung: Partikelfiltermaske, mehrfach verwendbar, EU CE zertifiziert

Sollte der Mund- und Nasenschutz bei einem Anbieter ausverkauft oder überteuert sein, lohnt es sich, online Preise und Verfügbarkeit zu vergleichen, beispielsweise beim Preisvergleichsportal idealo.de*.

FFP2-Masken bei Schutzmaske24.net kaufen

Regionaler Lieferant mit verschiedensten Masken. Schnelle Lieferung aus dem Lager in Franken.

Marke: Schutzmaske24.net

Schutzmaske24.net Preis: FFP2-Maksen für 1,60 Euro pro Stück im 50er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.30 Uhr)

FFP2-Maksen für 1,60 Euro pro Stück im 50er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.30 Uhr) Beschreibung: FFP2-Masken: Zertifiziert, Fünf-Lagen-Aufbau, Drahtbügel verhindert Beschlagen von Brillengläsern, extra breite Ohrschlaufen

FFP2-Masken bei hygi.de kaufen:

Im Shop von hygi.de bekommen Sie eine Vielzahl von Masken angeboten, darunter auch hochwertige, CE-zertifizierte FFP2-Masken.

Marke: keine Angabe

keine Angabe Preis: ab 1,15 Euro pro Stück im 30er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.30 Uhr)

ab 1,15 Euro pro Stück im 30er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.30 Uhr) Beschreibung: CE-zertifiziert, hochwertig, angenehmer Tragekomfort

FFP2-Masken im Netto Onlineshop kaufen:

Auch der Händler Netto bietet FFP2-Masken online zum Kauf an. Den 10er-Pack gibt es hier für 39,99 Euro (Stand: 18.01.21, 10.45 Uhr). Die Masken sind CE-zertifiziert und werden in Deutschland hergestellt.

Marke : Sentias GmbH & Co. KG

: Sentias GmbH & Co. KG Preis : 39,99 Euro für einen 10er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.45 Uhr)

: 39,99 Euro für einen 10er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.45 Uhr) Beschreibung: CE-zertifiziert, in Deutschland hergestellt, verstellbarer Nasenbügel, angenehm zu tragende Ohrschlaufen

FFP2-Masken bei Conrad kaufen:

Vergleichsweise günstige FFP2-Masken, die den aktuellen FFP2-Maskenpflicht-Anforderungen in Bayern entsprechen.

Marke : ift Rosenheim GmbH

: ift Rosenheim GmbH Preis : 7,13 Euro im 5er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.50 Uhr)

: 7,13 Euro im 5er-Pack (Stand: 18.01.21, 10.50 Uhr) Beschreibung: entspricht den Anforderungen der Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel in Bayern

