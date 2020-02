Fettleber mit natürlichem Wirkstoff Indol aus Gemüse bekämpfen

Die nicht-alkoholische Fettleber zählt zu den häufigsten chronischen Erkrankungen. Sie kann als Begleiterscheinung von Medikamenten und Krankheiten oder in Folge eines ungesunden Lebensstils (verbunden mit starkem Übergewicht) auftreten. Generell ist eine Leberverfettung nicht gefährlich. Doch auf lange Sicht drohen Hepatitis und Leberzirrhose.

Indol soll die Fettmenge in der Leber vermindern

Eine aktuelle Studie aus den USA will nun bewiesen haben, dass Indol gegen Fettleber-Erkrankungen helfen kann. Der Wirkstoff ist in diversen Gemüsesorten, wie Kohl, Grünkohl, Blumenkohl oder Rosenkohl enthalten. Anhand von 137 Probanden untersuchte das Forscherteam der Texas A&M AgriLife Researchdie Wirkung von Indol auf die Zellen von Mensch und Tier. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Personen mit einem höheren Body-Mass-Index (BMI) geringere Mengen Indol im Blut haben. So wird es in der Fachzeitschrift "Hepatology" berichtet.