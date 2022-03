Scheinfasten: Fasten ohne Hungern

Vorteile gegenüber dem gewöhnlichen Fasten

Die Fastenzeit hat begonnen und wer schon immer einmal fasten wollte, jedoch vom kompletten Nahrungsverzicht abgeschreckt war, für den bietet sich das Scheinfasten an. Scheinfasten kennt man auch unter dem englischen Namen Fasting-Mimicking-Diet, die von Prof. Valter Longo entwickelt wurde. Er forscht vor allem zur Bedeutung des Fastens bzw. der Kalorienbeschränkung in Bezug zum Altern und zur Gesundheit.

Scheinfasten: Das hat es mit der Fasting-Mimicking-Diät auf sich

Scheinfasten beschreibt ein Fasten ohne Hungern: Im Gegensatz zum "richtigen" Fasten darf normal gegessen werden - nur eben in reduzierten Mengen und ausschließlich vegan. Lanaprinzip Heilfasten beschreibt, dass beim Scheinfasten pro Tag etwa 750 bis 1000 Kilokalorien aufgenommen werden dürfen. Diese Fasten-Diät dauert in aller Regel fünf Tage, in denen du dich pflanzlich ernähren sollst. Die Kalorienzufuhr wird hierbei schrittweise reduziert: Am ersten Tag des Scheinfastens darfst du noch 1100 Kilokalorien zu dir nehmen, an den darauffolgenden vier Tagen sind es dann nur noch 750 bis 800 Kilokalorien pro Tag.

Der große Vorteil des Scheinfastens ist, dass der Körper alle bedeutsamen Nährstoffe erhält und trotzdem in einen Zustand des Fastens versetzt wird. Damit einher gehen verschiedene Stoffwechselprozesse, die vorteilhaft für die Gesundheit sind. Zudem wird die Muskelmasse nicht reduziert, wie es bei einer Wasser-Fastenkur oftmals der Fall ist. Wer an Gewicht verlieren will, hat mit dem Scheinfasten ein probates Mittel: Durchschnittlich lassen sich so in den fünf Fasten-Tagen zwei bis drei Kilogramm Körpergewicht verlieren.

Auch beim Scheinfasten wird, genau wie beim "richtigen" Fasten, die Autophagie angekurbelt: Dieser Zell-Prozess spielt eine bedeutende Rolle für unser Immunsystem und somit für die Aufrechterhaltung unserer Gesundheit. Somit kann die Autophagie auch als "Reinigungsprozess" unserer Körperzellen beschrieben werden.

Scheinfasten: Diese Gesundheitsvorteile hat die Fastenkur

Valter Longo untersucht im Zuge seiner Fasting-Mimicking-Diet unter anderem die Zusammenhänge zwischen dem Scheinfasten und den Auswirkungen auf Erkrankungen wie Krebs und Multiple Sklerose. Bei Brustkrebs soll die Therapie wirksamer sein, wenn sie gemeinsam mit einer reduzierten Kalorienaufnahme im Rahmen der Fastenkur durchgeführt wird. Multiple Sklerose-Symptome sollen durch die Kur zudem gemindert werden.

Abseits dessen ergeben sich auch generelle Vorteile des Scheinfastens für den Körper. Unter anderem lässt sich, wie bereits genannt, das Gewicht reduzieren, womit es sich bei dieser Fastenkur auch um eine effektive Methode zum Abnehmen handelt. Damit einher geht eine Senkung des Blutdrucks, sowie des Cholesterin-Spiegels. Auch ein erhöhter Blutzuckerwert kann damit reduziert werden, ebenso wie die Blutfettwerte und erhöhte Entzündungswerte. Weitere Vorteile können Verbesserungen des Hautbilds, mehr Energie und eine verbesserte Konzentration sein.

Nicht zu ignorieren sind Nebenwirkungen, wie sie auch beim gewöhnlichen Fasten auftreten, beispielsweise Kopfschmerzen oder Schwächegefühl. Dem lässt sich vorbeugen, indem schon einige Tage vor Fasten-Beginn kleine Veränderungen in der Ernährungsweise vorgenommen werden. So sollte unter anderem weniger Kaffee getrunken werden und hauptsächlich auf vegane Lebensmittel zurückgegriffen werden.

Buch-Tipp: Abnehmen mit der Scheinfasten-Diät für Anfänger

Das passende Buch mit den besten Rezepten zum Scheinfasten gibt es auch: "Scheinfasten Rezepte: Abnehmen mit der Scheinfasten Diät für Anfänger. Das FMD Buch mit über 70 Rezepten - ganz einfach easy fasten"* von Ina Weißmann steckt voller ausgeklügelter Rezept-Ideen für deine Scheinfastenkur. Neben leckeren Rezepten enthält auch viele Informationen zur Fasting-Mimicking-Diät und ihre Auswirkungen auf deine Gesundheit.

Die Rezepte im Buch sind nicht nur kalorien-, sondern auch proteinarm, was die Scheinfasten-Diät klar von anderen, ketogenen, Diäten unterscheidet. Dadurch soll die Ernährungsketose erreicht werden, wodurch IGF-1 - insulinähnliche Wachstumsfaktoren - verringert werden und somit die Körperzellen regeneriert werden.

Die Rezepte im Buch zielen auf eine tägliche Kalorienzufuhr von etwa 800 Kilokalorien ab und sind zum Großteil vegan. Die Autorin verweist darauf, dass nach den fünf Fasten-Tagen wieder normal gegessen werden sollte, ohne dass du dich jedoch mit ungesunden Lebensmittel übersättigst. Das Scheinfasten sollte einmal pro Monat durchgeführt werden, nach Belieben auch nur alle zwei Monate. Das Buch ist sowohl im Taschenbuch-Format, als auch für Kindle-Ebook-Reader erhältlich.

