Intervallfasten und Kaffee: Ist das erlaubt oder sollte man auf den Muntermacher verzichten?

Immer mehr Menschen interessieren sich für das Intervallfasten

Die 16:8-Methode , aber auch 5:2-Methode und 1:1-Methode lassen sich super in den Alltag integrieren

Eine Umfrage bei Statista zeigt: 20 Prozent der Befragten gaben an, diese Form der Diät bereits genutzt zu haben. Eine Forsa-Umfrage beschreibt, dass die Abnehm-Methode vor zehn Jahren noch 53 Prozent, im Jahr 2019 bereits 63 Prozent sinnvoll fanden. Vor allem unter jungen Menschen ist der bewusste Verzicht weit verbreitet.

Intervallfasten richtig machen: Das solltest du beachten

Das Intervallfasten können viele Menschen einfach in ihren Alltag integrieren. Dabei wird dem Körper für einen bestimmten Zeitraum eine Ruhepause gegönnt, in der ihm keine Kalorien zugeführt werden.

Intervallfasten wird zum Abnehmen oder für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden immer beliebter. Dabei gibt es so gut wie keine Vorschriften, was das Essen anbelangt - außer, dass zwischendurch Pausen eingelegt werden müssen. Eine andere Form des Fastens ist beispielsweise das Heilfasten, bei dem mehrere Tage oder sogar Wochen am Stück gefastet wird.

Es ist es zum Beispiel möglich, nur an acht Stunden des Tages zu essen und die verbleibenden 16 Stunden zu fasten (8:16 Methode).

(8:16 Methode). Alternativ kann man an fünf Tagen der Woche normal essen und an zwei Tagen weitgehend hungern , das heißt, nicht mehr als etwa 500 Kalorien zu sich nehmen (5:2-Methode).

, das heißt, nicht mehr als etwa 500 Kalorien zu sich nehmen (5:2-Methode). Beim Alternate-day-fasting wird abwechselnd an einem Tag gefastet und an einem Tag ohne Einschränkungen gegessen (1:1-Methode).

Regeln beim Intervallfasten: Ist Kaffee mit Milch erlaubt?

Für viele ist der Kaffee am Morgen unverzichtbar. Doch muss der Wachmacher in der Fastenphase weggelassen werden?

Grundsätzlich gilt: Fastende dürfen Kaffee, ungesüßter Tee und Wasser zu jeder Zeit beim Intervallfasten trinken. Koffein hilft sogar, die "Hungerzeit" durchzuhalten, da es den Appetit zügelt.

Doch wer seinen Kaffee nicht schwarz trinkt, muss sich in der Fastenzeit von ihm verabschieden: Milch und Zucker sind in diesem Zeitraum tabu. Denn in der Ruhephase sollen dem Körper keine Kalorien zugeführt werden. Hier ist nachzulesen, mit welchen Zutaten du deinen Kaffee trotzdem verfeinern kannst und gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit tust.

Zellreinigung durch Intervallfasten stärkt das Immunsystem

Neben seiner Funktion als Diät soll das Intervallfasten auch das Immunsystem des Abnehmenden stärkten. Dr. Matthias Riedl erklärt gegenüber dem NDR, wie die regelmäßige Essensunterbrechung die sogenannte Autophagie fördern kann. Unter Autophagie versteht man die Selbstreinigung der Zellen, ein interzellulärer Prozess, welcher fehlerhafte oder beschädigte Proteine und Organellen abbaut.