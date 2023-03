Verzicht, aber nicht auf Genuss – So geht Fasten

Diese fünf Bücher behandeln die Fastenzeit aus verschiedenen Blickwinkeln

Self-Care und Entschlackung – das kann Fasten bewirken

Zwischen Spiritualität, Religion, Abnehmen und Besinnung – Fasten ist ein spannendes Thema, das oft den Startpunkt einer neuen, vielleicht gesünderen Lebensgestaltung darstellt. Wir präsentieren fünf Bücher, die sich dem Fasten widmen und dir die optimale Hilfe für eine gelungene Zeit sind.

1. Wunderleicht Fasten: Das Reset-Programm für deinen Neustart

Fasten leicht gemacht. Sogar wunder-leicht. Nach ihrer Methode beschreiben die Medizinerin Dr. Lulit Wunder zusammen mit dem Ernährungstherapeuten und Diätologen Mabon Wunder, wie man mit erfolgreichem Fasten auf den Reset-Knopf des Stoffwechsels drücken kann. Dabei wird unter anderem besonders viel Wert darauf gelegt, dass das jeweilige Fasten-Programm auch in den Alltag integriert werden kann.

Mit Rezept-Ideen für die heilsame Zeit und nützlichen Informationen rund um das Thema Ernährung ist man mit dieser Lektüre auch bestens aufgestellt für den erfolgreichen Neustart nach einer gelungenen Fasten-Kur.

2. 40 Tage fasten: Von einem, der mal Ballast abwerfen wollte

Der Name ist Programm bei diesem Schriftwerk. Hierbei handelt es sich allerdings vielmehr um einen persönlichen Erfahrungsbericht, als um eine Art Anleitung zum Fasten. Auf knapp 200 Seiten beschreibt der Autor Timm Kruse seine Erlebnisse und Veränderungen während er 40 Tage fastet. Für jeden und jede, der oder die nach Inspiration von anderen sucht, ist dieses Buch eine gute Entscheidung.

Für den Autor war diese Zeit auch eine Reise zu sich selbst, deren Höhen und Tiefen sich in den verschiedenen Kapiteln des Schriftwerks abzeichnen. Wer mehr persönliche Erfahrungen braucht, findet hier auch von uns einen Bericht inklusive Anleitung zum Heilfasten nach Buchinger.

3. Buchinger Heilfasten: Mein 7-Tage-Programm für zu Hause

Fastenarzt Dr. Andreas Buchinger gilt als echter Experte im Bereich Fasten mit nachhaltiger Wirkung. Eine Entgiftung für den Körper und ein gleichzeitiger Reset für die Seele – das verspricht das 7-Tage-Heilfasten-Programm, das in diesem Buch detailliert vorgestellt wird.

Inklusive Rezeptvorschläge, Achtsamkeitsübungen und Motivationstipps, um das Durchhalten in einer verzichtsreichen Zeit zu fördern. So kann gestärkt in den Alltag zurückgekehrt werden.

4. Einfach Fasten – Das große Praxisbuch

Die Fastenbegleiterin Sandra Exl stellt in ihrem Buch die verschiedenen Ansätze und Methoden rund um das Fasten vor, wie zum Beispiel Scheinfasten, Intervallfasten oder Heilfasten.

Die Leser*innen finden hier Anleitungen zum Fasten und nützliche Ernährungstipps, die zum Beispiel auch die Zeit nach dem Fasten erleichtern können und den Stoffwechsel unterstützen können.

5. Wie neugeboren durch Fasten

Vom sogenannten "Fastenhoch" hört man immer wieder. Demnach sollen ab einem bestimmten Zeitpunkt während des Fastens Glückshormone ausgeschüttet werden, die neue Energie und Durchhaltevermögen versprechen.

Wie man den kompletten Prozess des Fastens für sich nutzt und sich danach gar „wie neu geboren“ fühlt, das erfährst du in diesem Buch von Dr. Hellmut Lützner. Hier wird die Theorie, die hinter dem gezielten Verzicht steht, beleuchtet und anschließend die Umsetzung in der Praxis ausführlich beschrieben.

