Tiefe Furchen oder feine Linien - Falten sind meist unwillkommen. Die Gesichtsregionen, die am häufigsten betroffen sind, sind die sensiblen Hautpartien nahe der Augen, der Lippen und dem Hals. Falten tauchen auf, wenn wir älter werden. Dieser Alterungsprozess ist nicht vermeidbar. Doch es gibt einige Umweltfaktoren, die das vorzeitige Altern auch noch begünstigen.

Die Haut im Gesicht verändert sich in unterschiedlichen Lebensphasen. Der sichtbare Hautalterungsprozess beginnt bereits zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Davor produziert der Körper ausreichend Kollagen. Mit zunehmendem Alter produziert die Haut weniger Kollagen und Elastin und die Hautzellen teilen sich langsamer. Der Wasser- und Fettgehalt in der Haut nimmt ab, sie wird dünner und trockener.

Zuerst macht sich die sichtbare Hautalterung durch kleine Fältchen um Augen und Mundwinkel bemerkbar. Auch Stirnfalten entstehen beispielsweise recht früh. Diese Art von Falten werden auch dynamische Falten oder Mimikfalten genannt, da sie durch vermehrte Bewegung der Gesichtsmuskulatur entstehen.

Die sogenannten statischen Falten liegen, im Gegensatz zu Mimikfalten, dem normalen Alterungsprozess der Haut zugrunde. Gesichtsfalten um Mund, Kinn und Wangen entwickeln sich eher im fortgeschrittenen Alter. Zu den statischen Falten gehören beispielsweise auch die Marionettenfalten und die Falten am Hals.

Die Entstehung von Falten kann durch folgende Faktoren verstärkt werden:

Diese Einflussfaktoren hinterlassen ihre Spuren in Form von Hautfalten. Die individuelle Lebensführung hat nachweislich einen großen Einfluss darauf, wann und wie stark Falten entstehen. Daher kann man mit einem gesünderen Lebensstil viel dazu beitragen. Lesetipp: Rissige Lippen und trockene Hände? So pflegst du deine Haut im Winter richtig

