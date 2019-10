London 12.10.2019

Frühstück

Experte warnt: Warum sie dieses beliebte Obst nicht zum Frühstück essen sollten

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, heißt es. Um bereits in den Morgenstunden energiereich in den Tag zu starten, essen viele morgens eine Banane. Obwohl das Obst als Top Energielieferant gilt, warnt nun ein Ernährungsexperte in seinem Internet-Blog vor der Frucht.