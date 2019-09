Experiment: Millionen von genmanipulierten und widerstandsfähigen Mücken freigesetzt

Palma de Mallorca Neuer Parasit in Europa entdeckt: Beim Verzehr dieser Delikatesse wird es für Sie lebensgefährlich

"Weitgehend unkontrollierbare Situation"

Der Feldversuch des britischen Unternehmens stieß weltweit auf große Kritik. Das deutsche Institut "Testbiotech" erklärte in einer Pressemitteilung: "Die langfristigen Folgen derartiger Versuche wären nicht abschätzbar. Unerwartete Auswirkungen können die Ökosysteme erheblich stören und auch zum Aussterben von Arten führen." Der Testbiotech-Chef Christoph erklärte außerdem: "Die Versuche der Firma Oxitec haben zu einer weitgehend unkontrollierbaren Situation geführt."

Welche Folgen hat das Mücken-Experiment?

Welche Folgen die Übertragung des gentechnisch veränderten Erbguts auf künftige Generationen von Gelbfiebermücken hat, sei noch unklar, heißt im Journal "Scientific Reports".

Möglicherweise seien die Gentechnik-Mücken robuster und resistent gegen Insektizide, schreiben die Forscher um Professor Jeffrey Powell von der Yale University in New Haven in der Studie und betonen: "Diese Ergebnisse zeigen, wie wichtig ein Überwachungsprogramm bei der Aussetzung gentechnisch veränderter Organismen ist, um nicht erwartete Folgen festzustellen."