Deutschland vor 1 Stunde

Rechtsstreit

Impfstoffvertrag wird nicht verlängert: Keine Astrazeneca-Lieferungen mehr in die EU

Die EU will den Liefervertrag mit Astrazeneca nicht über den Juni hinaus verlängern. Das sagte der EU-Binnenkommissar Thierry Breton am Sonntag in einem Radiointerview.