Erste Hilfe beim Zeckenbiss: Wie man eine Zecke richtig entfernt

Wer eine Zecke auf seiner Haut entdeckt, empfindet erst einmal Ekel und Schock. Jetzt gilt es ruhig zu bleiben und die Zecke sorgfältig zu entfernen.

Besonder gefährlich sind Zecken vor allem wegen ihrer Übertragung des Borreliose-Bakteriums und der FSME-Viren. Als FSME-Risikogebiet gilt laut Robert-Koch-Institut vor allem Süddeutschland. Gerade in Bayern und Baden-Württemberg, aber auch in Teilen Hessens und Thüringens gibt es besonders viele FSME-Fälle. Deshalb ist es besonders wichtig, sich nach einem Spaziergang im Wald oder auf der Wiese gründlich abzusuchen und die Zecke gegebenenfalls schnell zu entfernen.

So entfernen Sie eine Zecke richtig

Haben Sie eine Zecke auf Ihrer Haut entdeckt,sollten Sie ruhig bleiben - denn nur so gelingt es Ihnen, die Zecke sicher aus Ihrer Haut zu entfernen. Es gibt praktische Mittel, mithilfe derer das Zecken-Entfernen leicht gemacht wird. Mit einer Pinzette, einer Zecken-Karte oder einem Zecken-Lasso ist die Zecke schnell entfernt.

Zecken entfernen: So einfach geht es

Die Devise lautet: Entfernen Sie die Zecke langsam, bleiben Sie nah an der Haut und behalten Sie stets die Kontrolle. Zwar können Sie die Zecke auch mit Ihren Fingern bzw. Fingernägeln entfernen, allerdings ist es besser, auf eine Pinzette, eine Zeckenkarte oder ein Zeckenlasso zurückzugreifen. Nachdem Sie die Zecke entfernt haben, sollten Sie den Biss unbedingt desinfizieren, beispielsweise mit einem Wunddesinfektionsspray*. Die Wunde sollte einige Tage nach dem Stich sorgsam beobachtet werden, da Zecken viele Krankheiten übertragen können. Wenden Sie sich im Zweifelsfall immer an einen Arzt. Wir erklären Ihnen im Folgenden, wie Sie die Zecke mithilfe der verschiedenen Mittel am besten entfernen.

Zecke entfernen mit einer Pinzette

Am besten packen sie die Zecke mit der Pinzette* weit vorne an deren Kopf, sehr nah an Ihrer Haut. Dann ziehen Sie vorsichtig an dem Ungeziefer und drehen die Pinzette leicht. Durch die Drehung soll vermieden werden, dass der Kopf oder das Beißwerkzeug der Zecke stecken bleiben. Zur Zecken-Entfernung gibt es mittlerweile auch spezielle Pinzetten, die das Entfernen erleichtern.

Zecke entfernen mit der Zeckenkarte

Auch die Zeckenkarte* ist ein probates Mittel, um das Ungeziefer aus Ihrer Haut zu entfernen. Die Karte hat einen V-förmigen Ausschnitt, in den Sie die Zecke stecken. Dann holen Sie die Zecke langsam durch eine Hebelbewegung aus der Haut.

Zecke entfernen mit dem Zeckenlasso

Was wie ein Kugelschreiber aussieht ist ein echter Zecken-Fänger: das Zeckenlasso. An der Spitze des Gerätes befindet sich eine Schlinge, die um die Zecke gelegt wird. Am besten so tief wie möglich am Kopf der Zecke. Dann betätigen Sie den Knopf am Ende des Zeckenlassos* -dadurch wird die Zecke gefangen. Dann ziehen Sie das Tier langsam und vorsichtig aus der Haut.

2020 erhöhte Gefahr durch Zecken

Durch die milden Winter haben die Zecken nicht mehr nur von März bis Oktober Saison, sondern ganzjährig. Gerade wenn Sie in der Natur unterwegs sind, sollten Sie deshalb darauf achten, lange Kleidung zu tragen. Am besten helle, damit Sie die kleinen Ungeziefer schnell auf Ihren Klamotten erkennen können. Zudem sollten Sie vermeiden, durch hohes Gras und Unterholz zu laufen - dort halten sich die Zecken nämlich besonders gerne auf. Außerdem sollten Sie sich nach dem Outdoor-Aufenthalt gründlich auf Zecken absuchen.

Auch die Gefahr, durch einen Zeckenbiss an einer Hirnhautentzündung zu erkranken, ist dieses Jahr doppelt so hoch als im selben Zeitraum 2019. Der Erreger, der FSME (Frühsommer-Meningoenzephalitis) überträgt, kommt diese Jahr besonders häufig in den Zecken vor. Der Grund: Der FSME-Erreger befindet sich fünfmal häufiger in erwachsenen Zecken - und diese machen 2020 einen Anteil von 30 Prozent aus. Sonst liegt deren Anteil bei gerade einmal zehn Prozent aller Zecken. Die Ursache liegt vermutlich im milden Winter, den die meisten Zecken problemlos überlebten. Durch FSME wird dann eine Hirnhautentzündung ausgelöst, die schwerwiegende Folgen haben kann.