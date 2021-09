Neben Covid-19: Es gibt noch vier weitere Arten von Coronaviren

Bereits vor der Coronapandemie existierten Coronaviren. Vier Arten des Covid-19-Erregers sind schon länger unter uns Menschen verbreitet und führen meist zu harmlosen Erkältungen. Forschende der Berliner Charité haben jetzt herausgefunden, dass bestimmte Immunzellen, die Menschen gebildet hatten, die mit den harmlosen Erkältungs-Coronaviren infiziert waren, auch gegen Covid-19 eine sogenannte Immunreaktion hervorrufen und das Immunsystem stärken.

Vier weitere Coronavirus-Arten: Harmlose Erkältungen "helfen" gegen Covid-19

Im Fachmagazin "Science" wurde nun die Studie dazu veröffentlicht, wie t-online berichtet. Demnach wurden seit Mitte 2020 fast 800 Menschen, die noch nicht mit dem jetzigen Coronavirus infiziert waren, in regelmäßigen Abständen von Wissenschaftler*innen untersucht und kontrolliert. Von den 800 Personen infizierten sich im Laufe der Studie 17 Menschen mit Covid-19. Vor und nach der Infektion wurde das Immunsystem analysiert, heißt es weiter. Aus diesen Analysen resultierte, dass der Körper von Menschen, die in ihrem Leben bereits mit den Erkältungs-Coronaviren in Kontakt gekommen waren, sogenannten T-Helferzellen aufgrund der Erkältung des Immunsystems auch gegen Covid-19 einsetzte.

T-Helferzellen sind für die Immunantwort bei einer Infektion verantwortlich, können Erreger direkt bekämpfen und passgenaue Antikörper bilden, wie t-online berichtet. Die T-Helferzellen der Menschen, die bereits eine Erkältung mit einer Art des Coronavirus hatten, "erkannten" einen bestimmten Bereich des typischen Spike-Proteins des jetzigen Coronavirus und bekämpften es. Diese Reaktion bezeichnet man als Kreuzreaktivität.

Dr. Claudia Giesecke-Thiel, leitende Autorin der Studie, betont allerdings: "Das bedeutet nicht, dass man durch vergangene Erkältungen mit Sicherheit vor SARS-CoV-2 geschützt ist. Eine Impfung ist in jedem Fall wichtig."

Im Alter schwächeres Immunsystem: Auffrischungsimpfung sinnvoll

Denn auch bei einer Impfung zeigt sich der Vorteil von T-Helferzellen: Bei einer Analyse von 31 gesunden Personen vor und nach der Impfung mit dem Wirkstoff von Biontech konnten die Forschenden beobachten, dass auch hier die T-Helferzellen von bereits an einer Erkältung erkrankten Personen wesentlich schneller aktiviert wurden, als bei Personen, die zuvor keine Erkältung mit einer anderen Corona-Art hatten. Zu beobachten war allerdings auch, dass eine Kreuzimmunität im Alter abnahm und vor allem jüngere Menschen davon profitieren. Das liegt daran, dass auch unser Immunsystem "altert" und schwächer wird.

"Eine dritte Auffrischungsimpfung könnte in dieser stärker gefährdeten Bevölkerungsgruppe die schwächere Immunantwort vermutlich ausgleichen und für einen ausreichenden Impfschutz sorgen", erklärt Prof. Dr. Andreas Thiel, ebenfalls leitender Autor der Studie.