Der Stress rund um Weihnachten begünstigt Herzinfarkte

Fettiges Essen und Alkohol wirken sich ebenfalls negativ aus

Die Psyche ist entscheidend bei einem Herzinfarkt

Negative Gefühle und Stress schlagen aufs Herz. Kommen mehrere Faktoren zusammen, können diese zu einem Herzinfarkt führen. Vor allem an Weihnachten kommt das besonders häufig vor.

Weihnachten bedeutet für viele Stress

An keinem anderen Tag im Jahr erleiden so viele Menschen einen Herzinfarkt, wie an Heiligabend. So zumindest laut schwedischen Wissenschaftlern, welche ermittelt haben, dass gegen 22 Uhr die Gefahr am größten ist.

Durch hohe Erwartungen und einen enormen Arbeitsaufwand bedeutet Weihnachten für viele Menschen Stress pur. Die meisten erwarten ein perfektes Weihnachtsfest, inklusive Friede, Freude und Harmonie im familiären Umfeld.

Doch der Realität entspricht das in der Regel nicht und Faktoren wie Geschenke, der Baum oder Essensvorbereitungen kommen noch hinzu. Ebenso wird an Weihnachten besonders fetthaltig gegessen und auch der Alkoholkonsum steigt an. Das alles wirkt sich negativ auf die Herzgesundheit aus. Stress in Kombination mit einer fettreichen Ernährung erhöht das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Psyche leidet unter (Vor-)Weihnachtsstress

Man hetzt in überfüllte Geschäfte, gibt viel Geld aus und verbringt Stunden in der Küche, um das Essen für den Weihnachtsabend zuzubereiten. Am Abend selbst kann es dann eigentlich niemandem recht gemacht werden und in vielen Familien kommt es zu anstrengenden Auseinandersetzungen.

Der Vorbereitungsstress löst sich nicht in erholsamen und besinnlichen Feiertagen auf, sondern maximiert sich sogar noch. Verpflichtungen und Zeitdruck kommen hinzu und am Ende ist man noch nicht mal so richtig zufrieden mit den Festtagen. Darunter leidet die Psyche und Stress entsteht. Generell ist Stress etwas ganz Natürliches und wir brauchen ihn sogar, um die an uns gestellten Anforderungen zu bewältigen. Doch unsere Psyche ist darauf angewiesen, dass nach der Anspannung eine Entspannung folgt. Bleibt diese aus, entsteht Dauerstress und der Blutdruck steigt.

Diese dauerhaft veränderte Blutgerinnung begünstigt Verengungen und Verstopfungen in den Blutgefäßen und das ausgeschüttete Insulin kann zu Diabetes führen. Es drohen Herzkrankheiten und sogar ein Herzinfarkt. Auch das Verhalten im Rahmen von Stress, wie Frustessen, Rauchen oder zu viel Alkohol begünstigt einen Herzinfarkt.

Wie entsteht ein Herzinfarkt?

Ausgelöst wird ein Herzinfarkt in der Regel durch den Verschluss eines Herzkranzgefäßes. Ein Bereich des Herzmuskels wird nicht mehr durchblutet, dafür verantwortlich sind in der Regel Fett- und Kalkablagerungen in den Gefäßen.

Erhöhter Blutdruck, schlechte Blutfettwerte, Übergewicht, Rauchen und Diabetes gehören zu den klassischen Auslösern. Diese Verengungen machen sich in der Regel durch ein Gefühl der Enge in der Brust oder Schmerzen hinter dem Brustbein mit Ausstrahlungen in Rücken, Hals oder Arm bemerkbar.

Diese Ablagerungen brechen bei vielen Menschen auf und verstopfen die Herzkranzgefäße an den Engstellen vollständig. Dadurch entsteht ein Herzinfarkt und in den folgenden Stunden stirbt das Herzmuskelgewebe ab. Herzmuskelschwäche, Herzrhythmusstörungen oder ein plötzlicher Herztod sind die Folge.

Wie entscheidend ist unsere Psyche?

Starke Gefühle, positive wie negative, führen dazu, dass man einen Herzinfarkt erleiden kann. Auch psychische Belastungssituationen, wie Trauer oder Mobbing lösen bei manchen Personen ohne Vorerkrankung eine das Herz belastende Reaktion aus. Die enormen psychischen Belastungen rund um Weihnachten steigern das Risiko eines Herzinfarkts und das nicht nur bei Menschen mit bereits bestehender Herzerkrankung. Das Spektrum solch extremer Stresssituationen ist sehr breit gefächert, vor allem emotionale Belastung spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Der klassische Alltagsstress ist aber lange nicht so relevant, wie ein Streit mit der Familie. Emotionale Ereignisse führen zu einer Alarmreaktion des Körpers. Das sympathische Nervensystem und die Stresshormone werden aktiviert, was sich negativ auf das Herz-Kreislaufsystem auswirkt.

Die Herzleistung steigt an und der Herzmuskel benötigt mehr Sauerstoff, da der Herzschlag beschleunigt ist. Gefäße und Herzmuskel werden stark belastet und die Gefäße verengen sich. All diese Faktoren zusammen können zu einem Herzinfarkt führen. Das kann einerseits Menschen mit Herzerkrankungen treffen, aber auch Menschen ohne Vorerkrankungen.

Fazit

Wer einer Vorerkrankungen hat, sollte es an Weihnachten also deutlich ruhiger angehen lassen und Aufgaben auch mal delegieren. Aber auch allen anderen Menschen hilft es, sich bewusst zu entspannen und das Fest nicht zu ernst zu nehmen. Habe Spaß und nimm die Feiertage wirklich als Anlass zu feiern und nicht als zusätzliche Arbeitstage wahr.