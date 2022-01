Versteckter Alkohol in vielen Lebensmitteln, von denen man es nicht vermutet

Alkohol dient als Geschmacksträger, Konservierungsmittel und um Aromen zu lösen

und um Aromen zu lösen Probleme beim Erkennen von Alkohol im Essen : Hinweis nur im Kleingedruckten

: Hinweis nur im Kleingedruckten Lebensmittelliste, wo überall Alkohol enthalten sein kann

Bei manchen Leckereien sagt es schon der Name: Es gibt wohl kaum jemanden, der überrascht ist, wenn in Rumkugeln Rum drin ist. Aber im Milchbrötchen, in Eis oder in Bananen kann auch Alkohol enthalten sein. Das ist vielen Menschen nicht klar. Warum ist Alkohol in solchen Lebensmitteln? Alkohol ist ein bewährtes Konservierungsmittel. Er dient auch als Geschmacksträger oder wird verwendet, um andere Inhaltsstoffe zu lösen.

Auf diese Lebensmittel sollten vor allem Schwangere verzichten

Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und das Blaue Kreuz haben zusammengestellt, in welchen Lebensmitteln versteckter Alkohol enthalten sein kann. Es gebe verschiedene Gründe, sich mit der Frage nach dem Alkoholgehalt in Lebensmittel zu beschäftigen, heißt es vom Blauen Kreuz. Häufig stehe dahinter die Sorge um eine gesunde Ernährung. Gerade bei kleinen Kindern legen Eltern darauf großen Wert. Der Wunsch nach einer alkoholfreien Ernährung kann auch kulturelle, religiöse oder gesundheitliche Gründe haben, etwa bei chronisch kranken oder alkoholabhängigen Menschen. Auch Schwangere oder Stillende sollten zum Schutz des Kindes keinen Alkohol zu sich nehmen.

Doch wer sich alkoholfrei ernähren will, stößt auf mehrere Probleme:

Die Produkte der Lebensmittelhersteller ändern sich regelmäßig , deshalb veralten Listen mit alkoholhaltigen Lebensmitteln schnell.

, deshalb veralten Listen mit alkoholhaltigen Lebensmitteln schnell. Bei vielen Lebensmitteln findet sich ein Hinweis auf Alkohol nur im Kleingedruckten auf der Rückseite.

auf der Rückseite. Jeder muss sich selbst fragen, wie streng man bei Lebensmitteln ist, die Alkohol nur in Spuren enthalten.

Natürlicher Alkohol, beispielsweise in Sauerkraut, Fruchtsäften oder Brot, entsteht durch den natürlichen Gärungsprozess. Er übersteigt laut der Verbraucherzentrale Hamburg selten einen Wert von 0,3 Prozent. Er ist nicht zu schmecken und gilt als unbedenklich. Dennoch: Durch den natürlichen Gärungsprozess kann Alkohol auch bei Hefeteig, Kefir oder sehr reifem Obst entstehen. Vor allem sehr zuckerhaltiges Obst ist betroffen. Bananen bezeichnet die Zeitung Spektrum Wissenschaft zum Beispiel als "Promilleteufel unter den Nahrungsmitteln", da in reifen Bananen etwa 0,6 Volumenprozent Alkohol stecken könne.



Tipps, um Alkohol in Lebensmitteln zu entdecken

Die gute Nachricht: Es gibt aber zahlreiche Tipps, um Alkohol in Lebensmitteln zu erkennen. Das sollte man tun, um auf versteckten Alkoholgehalt in Lebensmitteln aufmerksam zu werden:

Die Inhaltsstoffe lesen: Achtung! Vor allem bei wenig Alkohol steht der Hinweis erst in der Mitte oder am Ende der Liste. Auf Alkohol in einem Produkt weisen auch folgende Begriffe hin: Ethylalkohol, Äthylalkohol, Ethanol, Trinkalkohol und Äthanol. Auch E-Nummern können ein Hinweis sein, E 334 = Weinsäure, E 1519 = Benzylalkohol oder Phenylmethanol.

Achtung! Vor allem bei wenig Alkohol steht der Hinweis erst in der Mitte oder am Ende der Liste. Auf Alkohol in einem Produkt weisen auch folgende Begriffe hin: Ethylalkohol, Äthylalkohol, Ethanol, Trinkalkohol und Äthanol. Auch E-Nummern können ein Hinweis sein, E 334 = Weinsäure, E 1519 = Benzylalkohol oder Phenylmethanol. In Restaurants, an Theken und Cafés nach den Inhaltsstoffen fragen , ob sich Alkohol in den Produkten befindet.

, ob sich Alkohol in den Produkten befindet. Kuchenähnlichen (Fertig-)Lebensmitteln ist häufig Alkohol zugesetzt. Manchmal hilft es, direkt nach dem Öffnen der Verpackung daran zu riechen, denn so riecht man den Alkohol besser heraus. Auch bei Süßigkeiten darauf achten: Schokoladenfüllungen sind oft alkoholhaltig.

In diesen Lebensmitteln kann sich Alkohol verstecken:

Versteckter Alkohol kann sich laut Bayerischem Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz außerdem in folgenden Lebensmitteln befinden:

Schokoladen- und Liköreis, Cremeschnitten

Schokoriegel

Rum-Trauben-Schokolade

Pralinen

Ostereier

Weingummi

Zwetschgen-, Sauerkirsch- und Marillenkonfitüre

Rote Grütze

Apfelkompott

Ochsenschwanz-, Zwiebel- und Fischsuppe

Bratensoße

Hühnerfrikassee

Wildgerichte

Königsberger Klopse

Fischragout, Muscheln, Fischfilet, Forelle blau

Weinsauerkraut, Rotkohl

Käsefondue

Schwarzwälder Kirschtorte, Herrentorte, Eierlikörkuchen, Rotweinkuchen

Krapfen

Da es eine Kennzeichnungspflicht gibt, kann man davon ausgehen, dass nennenswerte Mengen Alkohol in einem Lebensmittel auf der Verpackung gekennzeichnet sind. Diese Kennzeichnungspflicht hat aber auch Lücken: Ist ein Aroma in Alkohol gelöst, müsse dies in der Zutatenliste des Endproduktes nicht angegeben werden, schreibt das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Und rät: "Wer sichergehen will, auch kleinste Alkoholmengen zu vermeiden, fragt direkt beim Hersteller nach." Kennzeichnungslücken gibt es auch bei manchen Süßwaren oder Kleinverpackungen, teilt das Blaue Kreuz auf seiner Seite mit. Auch Torten beim Bäcker, Essen im Restaurant oder das Eis beim Eishändler hat möglicherweise einen geringen Alkoholgehalt, darauf muss aber nicht speziell hingewiesen werden.

Alkohol als Konservierungsmittel schlecht gekennzeichnet

Bei Getränken muss der Alkoholgehalt erst angegeben werden, wenn sie über 1,2 Volumenprozent Alkohol enthalten, schreibt die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das bedeute: Auch in "alkoholfreiem Bier" könne sich noch eine geringe Menge Alkohol befinden. Viele alkoholfreie Biere enthalten den Hinweis <0,5 Prozent Alkohol.

Auch der VerbraucherService Bayern warnt, dass Fassbrause häufig noch Restalkohol von 0,15 bis 0,5 Volumenprozent habe. Hinzu komme ein ähnlich herber Geschmack wie bei alkoholhaltigem Bier. Im lebensmittelrechtlichen Sinne gelte Fassbrause dennoch als ein alkoholfreies Getränk, da der Alkoholgehalt unter 0,5 Prozent liege. Gesundheitlich wohl nicht problematisch, aber kein sinnvolles Getränk für Kinder oder Jugendliche, da sie sich hierdurch sehr frühzeitig an den Biergeschmack gewöhnten.