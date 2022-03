Dinkel als gesündere Alternative zum klassischen Weizen

als gesündere Alternative zum klassischen Weizen Unreifer Dinkel: Grünkern

Was du beachten solltest

Dinkel war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Weizenprodukte standen im Vordergrund, doch nun feiert der Dinkel sein "Comeback". Das Getreide gilt als sehr gesund und als wahre Alternative zu Weizen. Immer mehr Produkte werden angeboten - doch hält Dinkel, was er verspricht?

Dinkel - die gesündere Alternative

Dinkel soll gesünder sein als Weizen. Er gilt als mineralstoff-, eiweiß- und vitaminreicher. Auch gilt er als weniger stark belastet und soll sehr positive Auswirkungen auf die Verdauung haben.

Das Getreide lässt sich vielseitig in der Küche einsetzen. So kannst du ihn beispielsweise in Back- und Teigwaren verwenden. Auch bei Müsli kannst du auf Dinkel-Müsli zurückgreifen. Generell gibt es mittlerweile viele Dinkelprodukte als Alternative zu Weizenprodukten: Dinkelreis, Dinkel-Couscous und sogar Dinkelmilch.

Besonders in der vegetarischen und veganen Küche lässt sich Dinkelschrot zu fleischfreien Bratlingen verarbeiten. Auch in der Genussküche gibt es Alternativen zu herkömmlichen Produkten. So kannst du beispielsweise Dinkelbier oder Dinkelkaffee ausprobieren.

Besonderheit Grünkern

Unter Grünkern versteht man Dinkel, der vor der Reife geerntet wird. Wird Dinkel zum richtigen Zeitpunkt - während der Milchreife - geerntet, sind die Körner leichter verdaulich und sehr nährstoffreich. Grünkern gilt als die gesündeste Form von Dinkel und soll sich positiv auf unseren Organismus auswirken. Er enthält viele Vitamine, Magnesium, Phosphor, Eisen und Eiweiß.

Wichtig: Dinkel eignet sich somit als Alternative zu Weizen. Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit sollten allerdings sowohl bei Dinkel als auch bei Grünkern vorsichtig sein und auf glutenfreie Lebensmittel ausweichen. Dinkel soll sogar mehr Gluten beinhalten als Weizen.

Lesetipp: Grünkern eignet sich auch gut für Veganer*innen und Vegetarier*innen, da es eine gesunde, reichhaltige pflanzliche Alternative zu Fleisch darstellt.