Unnötige, aber ungesund: Auf diese Lebensmittel sollten Sie besser verzichten

Am besten ist es, sich die Brühe selbst zu kochen: Auf zwei Liter Wasser kommt Gemüse wie etwa Karotten, Sellerie und Lauch, Salz und eventuell Fleisch und Knochen. Das Ganze wird eine Weile lang köcheln gelassen und schon ist die gesunde Gemüsebrühe fertig.

#8 : Fertig-Blattsalat: Eine Keimschleuder

Nicht nur, dass in Tüten verpackte Fertig-Salate unnötig sind, sie sind auch noch gesundheitsgefährdend und wirklich ekelerregend! Forscher des Max-Rubner-Instituts wiesen laut Öko-Test in einer großangelegten Untersuchung von verzehrfertigen Salaten in den meisten Produkten hohe Keimbelastungen nach. In einem der Teil der untersuchten Salate konnte der Keim Bacillus cereus nachgewiesen werde, welcher zu Durchfall und Erbrechen führen kann. Auch Schimmelpilze konnten in vielen der Fertig-Salate nachgewiesen werden.

In einer Untersuchung von 2015 nahm Öko-Test 27 Fertig-Blattsalate unter die Lupe. Ein Großteil der Salate enthielt neben einer zu hohen Anzahl an Keimen und Schimmelpilzen Rückstände von Chlorat und Perchlorat. Das ist gefährlich, denn durch diese Stoffe kann die Jodaufnahme der Schilddrüse gehemmt werden.

Auch Nitrat aus der Düngung steckt in vielen Fertig-Blattsalaten. Es kann sich im Körper in Nitrit verwandeln, was krebserregend wirken kann. Es gilt also die Devise: Den Salat besser selber schnippeln - denn so viel Aufwand ist das nun auch wieder nicht.

#9 Nutella: Für das ungesunde Frühstück

Kommen wir zu etwas Offensichtlichem: Nutella zum Frühstück ist keine gute Idee. Der leckere Schoko-Aufstrich besteht zum Großteil aus Zucker, darauf folgen Palmöl, Haselnüsse, Kakao und Milchpulver.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) warnt vor dem Konsum von Palmöl: Wird das Öl verarbeitet, können Prozesskontaminanten wie Glycidyl-Fettsäureester (GE) entstehen. Diese GE wurden von der Weltgesundheitsorganisation bereits als "wahrscheinlich karzinogen beim Menschen" eingeschätzt.

Neben den negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit steht die Zutat Palmöl auch in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft stark in der Kritik. Für die Errichtung von Palmöl-Plantagen werden große Flächen des Regenwaldes in Südamerika gerodet und so der natürliche Lebensraum von unzähligen Tieren und Pflanzen zerstört. Es sollte also besser zu Produkten gegriffen werden, die andere Speiseöle enthalten - für die Gesundheit und für die Umwelt. Schoko-Aufstriche gibt es mittlerweile auch in einer Vielzahl ohne Palmöl*.

#10 Weißmehl-Produkte: Viele Kohlenhydrate, wenig Ballaststoffe

Das Gesundheitsportal Zentrum der Gesundheit rät von Weißmehl-Produkten ab. Zum einen steht Weißmehl im Verdacht, Diabetes zu befördern. Das liegt daran, da das Weißmehl viele Kohlenhydrate und kaum Ballaststoffe besitzt. So wird die enthaltene Stärke im Dünndarm sehr zügig in Zucker aufgespalten, der dann auf schnellstem Wege ins Blut gelangt - und der Blutzuckerspiegel steigt.

Hinzu kommt, dass Weißmehl - in erster Linie Weizenmehl Type 405 - sehr viel weniger Nährstoffe enthält als andere Mehlsorten mit einem höheren Mahlgrad. Es empfiehlt sich, zu Vollkornprodukten* zu greifen: Diese enthalten alle Nähr- und Ballaststoffe aus dem vollen Korn und machen zudem lange satt. Ihr Mahlgrad wird meistens mit der Typenzahl 1700 oder 1800 angegeben. Mehr zu schädlichem Weißmehl lesen Sie hier.

#11 ACE-Saft: Hoher Zuckergehalt

Das Bundeszentrum für Ernährung rät von einem zu hohen Konsum von ACE-Getränken ab, da zu hohe Mengen an isoliertem Beta-Carotin - welches sich in dem Getränk befindet - zu einer Erhöhung des Lungenkrebsrisikos bei Rauchern führt. Aus diesem Grund empfiehlt das Bundesinstitut für Risikobewertung, nicht mehr als 2 mg/Tag zu sich zu nehmen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erklärt ACE-Säfte sogar als überflüssig: Wer sich ausgewogen und gesund ernährt, benötigt solche mit Vitaminen angereicherten Getränke nicht.

Außerdem ist der oftmals sehr hohe Zuckergehalt der ACE-Getränke sehr kritisch zu sehen. Um Zähne und Gewicht zu schonen, sollten solche ACE-Säfte grundsätzlich immer nur in geringen Mengen konsumiert werden. Wer seinen Vitamin*-Haushalt durch Getränke auffüllen möchte, sollte besser zu anderen Gemüse- und Obstsäften greifen, beispielsweise zu Johannisbeersaft.

#12 Gepökelte Wurst und Fleisch: Mögliche Krebserreger

Die Bundesregierung empfiehlt, möglichst auf gepökelte Produkte zu verzichten, da sie oftmals Nitritpökelsalz enthalten. Dieses ist beispielsweise oft in Fleischkäse und Bockwürsten zu finden. Wird das enthaltene Nitrit im Körper aufgenommen entstehen unter Umständen sogenannte Nitrosamine - diese wirken sich nachweislich krebserregend aus.

Wer sich gesünder ernähren will, greift deshalb zu ungepökelter Bio-Ware - am besten noch sollte man auf hoch verarbeitete tierische Produkte verzichten. In Rohschinken und Rohwurst ist der Gehalt an Nitritpökelsalz besonders hoch.

Fatal: Drei Prozent der Belastung durch Nitrit in unserem Körper stammt allein aus dem Konsum solcher tierischen Produkte, die mit Nitritpökelsalz behandelt wurden. Wer sich gesund ernähren möchte, sollte also generell auf solche gepökelten Fleischprodukte verzichten.

Fazit: 12 beliebte, aber ungesunde Lebensmittel, von denen Sie die Finger lassen sollten

Wer sich gesünder ernähren möchte, sollte die Finger von einigen Lebensmitteln lassen - oder zumindest weniger davon essen. Das ist gar nicht so schwierig: Die meisten lassen sich durch eine gesündere Variante ersetzen, beispielsweise weißen Reis durch braunen Reis, Weißbrot durch Vollkornbrot oder gepökelte Fleischprodukte durch unverarbeitete. Grundsätzlich gilt: Achten Sie stets auf eine ausgewogene Ernährung mit einem großen Anteil an Vitaminen, Nähr- und Ballaststoffen. Dann können Sie eigentlich nichts falsch machen.

