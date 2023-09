Täglich Butter essen - ist es schädlich für den Körper?

Ein leckeres Butterbrot geht doch eigentlich fast immer, oder? Aber ist es gesund oder nicht, täglich Butter zu essen? Wirkt sie sich negativ auf den Cholesterinspiegel aus? Wir beschreiben dir, was du über den Verzehr von Butter wissen musst.

Basis Kuhmilch: die Bestandteile der Butter

Zunächst ein Blick auf die Entstehung von Butter: Butter wird aus Sahne, sprich dem Fett der Kuhmilch, hergestellt. Insgesamt braucht man rund 20 bis 25 Liter Kuhmilch, um ein Kilogramm Butter zu produzieren. Im Handel kannst du verschiedene Butterarten finden, unter anderem Süßrahmbutter, Sauerrahmbutter, mildgesäuerte Butter, Halbfettbutter und Rohmilchbutter. Beim Kauf lohnt es sich, auf eine biologische Herkunft der Butter zu achten. So gehst du sicher, dass die Kühe Grünfutter bekommen, was die Butter wertvoller macht.

Als Person mit einer Lactoseunverträglichkeit oder einer Empfindlichkeit gegenüber Milcheiweiß verträgst du Butter in der Regel gut, da sie so gut wie keine Laktose und kaum Milcheiweiß enthält. Dafür sind große Mengen an Cholesterin enthalten, rund 220 mg Cholesterin in 100 g Butter. Dennoch führt der hohe Cholesteringehalt nicht zwangsläufig zu einem höheren Blutcholesterinspiegel. Dies ist abhängig von der Gesamternährung und Lebensweise.

Wie unter anderem eine Studie rund um die Forscherin Eva Warensjö aus dem Jahr 2009 zeigen konnte, führt ein erhöhter Cholesterinspiegel nicht zwangsläufig zu einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Selbst wenn die Butter deinen Cholesterinspiegel leicht erhöhen würde, müssten weitere Risikofaktoren wie beispielsweise hohe Triglyceride, Bluthochdruck oder Übergewicht vorliegen.

Ein Blick auf die gesättigten Fettsäuren und die Vitalstoffe

Die gesättigten Fettsäuren des Cholesterins gelten ebenfalls als Risikofaktor für Herzerkrankungen, da sie den Cholesterin- und Triglyceridspiegel im Blut steigen lassen. Letzteres ist nur der Fall, wenn du Butter als Grundnahrungsmittel ansiehst und täglich sehr viel davon isst. Belässt du es bei einer normalen Menge, etwa 15 bis 30 g pro Tag, sind die gesättigten Fettsäuren kein Problem. Im Gegenteil: Gesättigte Fettsäuren sind in geringen Mengen sogar gesund. Nur dann, wenn du sie in größeren Mengen zu dir nimmst, haben sie einen Einfluss auf deinen Cholesterinspiegel.

Unter den gesättigten Fettsäuren befindet sich die Buttersäure, welche entzündungshemmend wirken kann. Die Darmflora produziert bei der Verstoffwechslung von Ballaststoffen unter anderem selbst Buttersäure; mit dem Verzehr von Butter nimmst du sie direkt zu dir. Die entzündungshemmende Wirkung der Buttersäure konnte bereits 2007 in einer Studie von Dr. Hamer und seinen Kolleg*innen festgestellt werden. Ebenso konnte gezeigt werden, dass Buttersäure bei der Regeneration der Darmschleimhaut hilft. Dies ist insbesondere hilfreich für Menschen, die das Leaky Gut Syndrom oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Morbus Crohn haben.

Ein Blick auf die Mineralstoffe in der Butter zeigt, dass sie keinen nennenswerten Beitrag zur Deckung des täglichen Bedarfs leistet. 20 g Butter enthalten gerade einmal rund 2,5 mg Calcium, 0,6 mg Magnesium und 0,05 mg Zink. Bei den Vitaminen sieht es etwas anders aus: In 20 g Butter sind rund 130 μg Vitamin A enthalten, der Tagesbedarf liegt bei etwa 900 μg. Butter kann also einen kleinen Beitrag zur Abdeckung liefern; jedoch lässt sich der Bedarf weitaus leichter, beispielsweise mit 100 g gegarten Karotten, abdecken. Diese enthalten 1340 μg an Vitamin A. Andere Vitamine sind nur in sehr geringe Mengen in Butter vorhanden. Um den täglichen Bedarf an Vitamin B, Vitamin K und Vitamin D abzudecken, empfehlen sich andere Lebensmittel.

Fazit

Butter besteht aus dem Fett der Kuhmilch und enthält nur minimale Mengen an Vitalstoffen. Das enthaltene Cholesterin sowie seine gesättigten Fettsäuren allein wirken sich in der Regel nicht negativ auf deine Gesundheit aus, solange du Butter in üblichen Mengen verzehrst. Die Buttersäure in der Butter kann sich sogar positiv auf chronische Entzündungen und deinen Darm auswirken. Es spricht final nichts dagegen, wenn du als gesunder Mensch täglich etwa 15 bis 30 g Butter isst; du solltest sie jedoch nicht als Grundnahrungsmittel ansehen.

