Spargelzeit beginnt: Warum stinkt der Urin nach dem Spargelessen so?

Dieses Abbauprodukt entsteht aber nur, wenn man ein bestimmtes Enzym besitzt - und das tut nicht jeder. Wer dieses Enzym hat und wer nicht, entscheiden die Gene. Nur etwa 40 Prozent der Menschen verfügen über so ein Gen, das in der Lage ist, das Enzym herzustellen.

Wieder andere können den Geruch gar nicht erst wahrnehmen. Die Apotheken Umschau schreibt dazu, dass bei den Betroffenen dann wohl eine Mutation in einem Geruchsrezeptor-Gen vorliegt. Doch keine Sorge: Das ist weder schlimm noch gefährlich.

Spargelurin ähnelt Stinktier-Sekret

"Der Geruch ist harmlos und kein Anzeichen für eine Krankheit oder eine Vergiftung", berichtet Stefan Lorkowski, Professor für Biochemie der Ernährung von der Universität Jena, der Apotheken-Umschau. Unangenehm sei das Müffeln beim Toilettengang dennoch. Kein Wunder, ähnele die Substanz doch den chemischen Verbindungen im gefürchteten Stinktier-Sekret.

Nur 15 Minuten nach dem Genuss einer Spargel-Mahlzeit beginnt es zu riechen. Dagegen tun lässt sich nichts. Allerdings hilft reichliches Trinken, die Abbauprodukte schnell aus dem Körper zu spülen.

Das Problem, dass das Pipi nach dem Spargelessen einen komischen Duft verströmt, ist übrigens nicht neu: Berichte über stinkenden Spargelurin gebe es bereits seit Mitte des 17. Jahrhunderts - einer Zeit, in der erstmals gezielt Schwefel und Sulfate als Düngemittel eingesetzt worden seien, schreiben Sabine Streller und Klaus Roth von der Freien Universität Berlin.

