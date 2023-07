Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken: Schwarze Johannisbeere kann positive Auswirkungen haben

Die Schwarze Johannisbeere wirkt sich positiv auf verschiedene Gesundheitsbereiche aus und soll sogar vor schwereren Erkrankungen schützen. Welche das sind und warum die Johannisbeere helfen soll, erklären wir dir im Folgenden.

Wie gesund ist die Schwarze Johannisbeere?

In einer wissenschaftlichen Arbeit der International Society for Horticultural Science (ISHS) aus dem Jahr 2009 wurden die Wirkungen der Inhaltsstoffe und Verbindungen in Schwarzen Johannisbeeren auf die menschliche Gesundheit untersucht.

Die Forscher*innen stellten dabei fest, dass die Schwarze Johannisbeere eine Quelle für verschiedene biologisch aktive Verbindungen ist, die gleichzeitig mit einer hohen antioxidativen Aktivität der Beeren einhergehen. Das wirkt sich positiv auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus und soll sogar Krebserkrankungen in der Entwicklung hemmen.

Die epidemiologischen Daten weisen zudem darauf hin, dass sich ein Verzehr positiv auf die Lebenserwartung auswirkt und ebenfalls das Risiko für degenerative Erkrankungen, also Erkrankungen, die durch Abnutzung oder Alterung von Zellen entstehen, senkt. Die Johannisbeere wird bereits seit vielen Jahrhunderten in der volkstümlichen Medizin eingesetzt und dient der Linderung von Erkältungen, Entzündungen im Hals oder Schnupfen.

Deshalb hilft Schwarze Johannisbeere

Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen aus einer Erkrankung der Blut- und Herzgefäße. Weiterhin sind sie deutschlandweit die am häufigsten auftretende Todesursache. Ursächlich dafür sind Ansammlung von Fetten und Cholesterin, welche Arterien verengen sowie ein zu hoher Blutdruck. Schwarze Johannisbeeren haben einen hohen Gehalt an biologisch aktiven Verbindungen. Das sind Substanzen, die in biologischen Systemen eine Wirkung haben und auf den Körper einwirken, indem sie Wohlbefinden und Gesundheit fördern. Die Schwarze Johannisbeere enthält beispielsweise Anthocyane: Sie haben antioxidative Eigenschaften und helfen Herzerkrankungen zu reduzieren, indem sie die Oxidation von LDL-Cholesterin verhindern.

Ebenso erweitern sie die Blutgefäße, was den Blutdruck senkt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen minimiert. Darüber hinaus enthalten Schwarze Johannisbeeren Proanthocyanidine. Auch diese reduzieren den oxidativen Stress, der bei einem Ungleichgewicht von freien Radikalen entsteht. Gleichzeitig verbessern sie die Durchblutung.

Quercetin, Myricetin und Isorhamnetin sind ebenfalls enthalten und haben auch antioxidative Eigenschaften. Ebenso ist es bei Phenolsäuren – diese haben zusätzlich die Eigenschaft, dass sie eventuell einige Arten von Krebs in der Entstehung verhindern können. Darüber hinaus enthält die Schwarze Johannisbeere eine große Menge an Vitamin C, was ich positiv auf das Immunsystem und die Blutgefäße auswirkt.

Weitere Früchte, die sich positiv auf Herz und Kreislauf auswirken

Die Schwarze Johannisbeere gibt es in Supermärkten relativ selten zu kaufen, bei Obst- oder Gemüsehändler*innen findest du sie häufiger. Alternativ kannst du dir auch einen Strauch kaufen und im Garten einsetzen, wodurch du gleichzeitig einen schönen Hingucker hast.

Überall findest du dagegen Bananen: Das enthaltene Kalium reguliert den Blutdruck und trägt zu einer Senkung bei. Auch weiße Bohnen und Rosinen sind besonders reichhaltig an Kalium. Ebenso ist es bei Äpfeln, wenn du diese mit Schale isst.

Das darin enthaltene Quercetin wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und antiallergen. Zusätzlich werden die Blutgefäße dadurch geweitet, was den Blutdruck wiederum senkt. Ebenfalls positiv sind Orangen, diese enthalten eine große Menge an Vitamin C und Pektin, beides sorgt wiederum für einen niedrigeren Blutdruck.

Fazit

Die Schwarze Johannisbeere erweitert die Blutgefäße und senkt den Blutdruck. Beides wirkt sich positiv bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Der oxidative Stress wird minimiert und auch die große Menge an Vitamin C kommt dem Körper zugute.

