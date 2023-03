Purinhaltige Lebensmittel erhöhen Harnsäurespiegel

Purin ist eine häufig übersehene, aber wichtige Substanz, die in vielen Lebensmitteln zu finden ist. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Verdauung von Purin zur Bildung von Harnsäure führt, die bei hohen Konzentrationen zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass du dich über die Auswirkungen von Purin auf deine Gesundheit informieren und welche Maßnahmen du ergreifen kannst, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden.

Studie zu Lebensmitteln mit einem hohen Purin-Anteil: Deutlich verkürzte Lebenszeit bei Männern

Purine sind organische Verbindungen, die im Körper, aber auch in einigen Lebensmitteln und Getränken vorkommen. Wie die Apotheken-Umschau warnt, erhöhen Purine aus der Nahrung über den Stoffwechsel den Harnsäurespiegel im Blut - es kommt zu einer sogenannten Hyperurikämie. Dadurch bilden sich Kristalle, die sich in Gelenken ablagern und schmerzhafte Gicht-Anfälle aus­lösen. Wenn du dich gesund und abwechslungsreich ernährst, gelingt es deinem Körper von selbst, die Balance zu halten und überschüssige Harnsäure über Nieren, Darm, Schweiß und Speichel auszuscheiden.

Nimmt man allerdings zu viele purinreiche Lebensmittel zu sich, werden Krankheiten wie Gicht begünstigt und die Lebenszeit um bis zu 11,7 Jahre verkürzt - so geht es aus einer irischen Studie der University of Limerick hervor. Das Forscherteam analysierte in der Studie die Daten von rund 26.500 Menschen mit erhöhtem Harnsäurespiegel. Dabei stellten die Forscher fest, dass Männer, deren Harnsäure-Konzentration im Blut den Wert von 535 µmol / l übersteigt, eine um bis zu 11,7 Jahre geringere Lebenserwartung haben, als Männer, deren Wert darunter liegt.

Bei Frauen fällt die Verkürzung der Lebenszeit nicht ganz so drastisch wie bei Männern aus. Dennoch kann sie sich bei einem Wert von über 416 µmol / l um durchschnittlich um sechs Jahre verringern. Aber Vorsicht: Ein zu niedriger Harnsäurespiegel kann ebenfalls gefährlich werden - insbesondere für Männer. Der Wert sollte daher nicht weniger als 238 µmol / l betragen.

Purin-haltige und purinarme Lebensmittel im Überblick

Die genauen Werte des Harnsäurespiegels sollten immer von einem Arzt überprüft werden.

Dieser kann dir Auskunft über die tatsächlichen Ursachen kritischer Werte geben.

Zudem stellte er fest, ob diese gesteigert oder gesenkt werden sollten.

Lebensmittel, die besonders Purin-haltig sind:

Rotes Fleisch (Muskelfleisch)

Wurst

Geflügelhaut

Fleischextrakt

Spinat

Trockenfrüchte, z. B. Datteln

Innereien

Schalen- und Krustentiere

Rosenkohl

Hülsenfrüchte (weißen Bohne, Erbsen, Soja und Sojaprodukte)

Forelle, Hering

Hefe

Leinsamen und Sonnenblumenkerne

Bier

Laut dem Gesundheitsportal lifeline.de können Geschmacksverstärker die Entstehung von Purinen fördern.

Deshalb sollten die Zusatzstoffe E626 bis E635 gemieden werden.

Lebensmittel, die purinarm sind:

Eier

Fettarme Milch und Milchprodukte

Gemüse (Tomate, Kopfsalat, Gurke, Karotte, Kartoffel, Paprika)

Getränke wie Tee, Kaffee, Wein, Sekt und Fruchtsäfte

Nüsse und Kerne (Wal-, Cashew- und Haselnüsse, Sesamsamen, Pinienkerne, Mandeln)

Obst

Margarine und Pflanzenöle

Polenta (Maisgrieß)

Purine und Alkohol: Am besten komplett meiden

Unabhängig davon, ob die jeweiligen Getränke nun viel oder wenig Purin enthalten, rät lifeline.de dazu, bei Gicht und Hyperurikämie komplett auf Alkohol zu verzichten. Dieser fördert die Bildung von Harnsäure - und hemmt darüber hinaus deren Ausscheidung.

So enthalte Bier (auch alkoholfreies) mit 10 bis 15 Milligramm (mg) Harnsäureäquivalent pro 100 Gramm zwar relativ wenig Purine. Allerdings wird Bier in der Regel in größeren Mengen verzehrt als feste Nahrungsmittel. Ein Liter Bier komme demnach bereits auf 100 bis 150 mg Harnsäureäquivalent. Zur Vorbeugung von Hyperurikämie und Gichtanfällen sollten maximal 500 mg Harnsäure pro Tag über Purine in Lebensmitteln anfallen (purinarme Kost), so das Gesundheitsportal. Bei streng purinarmer Kost, die bei akuten Gichtanfällen angezeigt ist, beträgt der Maximalwert sogar nur 300 mg Harnsäure täglich.

Fazit: Nur wer den übermäßigen Konsum von Purin-haltigen Lebensmitteln dauerhaft verhindert, kann auf eine verlängerte Lebenszeit hoffen.

