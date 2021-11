Forscher des "Institute for Research in Biomedicine" (IRK) in Barcelona haben nachgewiesen, dass Palmitinsäure, eine gesättigte Fettsäure, die zum Beispiel in Palmöl steckt, Krebszellen verändert. "Es gibt etwas ganz Besonderes an der Palmitinsäure, das sie zu einem extrem starken Förderer der Metastasierung macht", sagte Salvador Aznar-Benitah vom IRB der britischen Zeitung "Guardian". In der Studie wird außerdem angemerkt, dass es bislang keine Beweise gibt, dass alle Nahrungsfettsäuren Metastasen bei einer Krebserkrankung fördern.

Die Studie, welche an Mäusen ausgeführt wurde, ergab, dass Palmitinsäure die Metastasierung bei Mund- und Hautkrebs fördert. Andere Fettsäuren wie Öl- und Linolsäure, sowie Omega-6- und Omega-9-Fette, die in Lebensmitteln wie Olivenöl und Leinsamen enthalten sind, zeigten diese Wirkung nicht. In Zukunft könnte dieser Prozess mit Medikamenten oder sorgfältig ausgearbeiteten Ernährungsplänen besiegt werden.

Gefahr durch Palmöl: Fettsäuren fördern Metastasen bei Krebskranken

Die im Fachmagazin Nature veröffentlichte Studie ergänzt an bereits identifizierten Beweisen, dass die Ernährung zur Verbesserung bestehender Krebsbehandlungen verwendet werden kann, da bestimmte Nährstoffe überproportional von Tumorzellen abhängig sind. Auch die World Health Organization (WHO) und Stiftung Warentest haben in diesem Zusammenhang bereits für bestimmte Lebensmittel Warnungen herausgegeben. Aznar-Benitah betont jedoch im Gespräch mit dem "Guardian", dass "es zu früh ist, um festzustellen, welche Art von Diät bei Patienten mit metastasierendem Krebs angewendet werden könnte, die die Metastasierung verlangsamen würde".

Die Untersuchung baute auf früheren Recherchen des gleichen Teams auf, in denen die Forschenden 2016 herausfanden, dass metastasierende Tumorzellen mit einem fett-empfindlichen Rezeptor ausgestattet sind. Diese stellen zwar nur eine kleine Untergruppe von Tumorzellen dar, besitzen aber die Fähigkeit, aus dem Tumor zu "wandern" und sich in anderen Organen anzusiedeln. So kann sich der Krebs immer Körper immer weiter ausbreiten. Das Gefährliche daran: Metastasierender Krebs kann bislang nur behandelt, nicht geheilt werden. Etwa 90 Prozent der Krebstodesfälle gehen Schätzungen zufolge auf Metastasierung zurück.

Palmitinsäure scheint bestimmte Funktionen von Genen in Tumorzellen dauerhaft zu verändern. Das ermöglicht es ihnen, Fettsäuren zuerst zu erkennen, um sie anschließend effizienter zu nutzen. Die aktuelle Studie deutet darauf hin, dass die Anwesenheit der Palmitinsäure Krebszellen zudem in einen regenerativen Zustand versetzt. Dadurch können die Tumorzellen eine Art Netzwerk um den Tumor herum bilden und sich von dort aus besser ausbreiten.

Ernährung könnte Einfluss auf Ausbreitung eines Tumors haben

Könnte eine Diät also dagegen helfen? Nicht ganz. Um den Prozess zu blockieren, planen die Forscher eine klinische Studie mit Proteinen, die die Tumorreaktion auf Palmitinsäure stören sollen. "Das ist ein viel realistischerer Ansatz, der nicht davon abhängt, ob ein Patient Nutella oder Pizza mag", sagt Salvador Aznar-Benitah vom IRB. "Mit Diäten zu spielen ist so kompliziert." Dazu wären vorerst weitere Untersuchungen nötig.

Greg Hannon, Direktor des "Cancer Research UK Cambridge Instituts" sieht die Studie dennoch als Motivation: "Angesichts des Vorherrschens von Palmöl als Zutat in Lebensmitteln, bietet diese Studie eine Motivation für weitere Studien darüber, wie die Ernährung das Risiko einer Tumorprogression beeinflussen kann."

Palmöl steht schon länger in der Kritik und liefert den Verdacht darauf, dass es die Entstehung von Diabetes, Gefäßerkrankungen und Krebs fördert. Dies liegt an hohen Anteil von gesättigten Fettsäuren, sowie an der industriellen Verarbeitung, bei der krebserregende Stoffe entstehen können. Die Studie des IRB zeigte allerdings für keine der untersuchten Fettsäuren ein erhöhtes Risiko, an Krebs zu erkranken. Bei zu starker Erhitzung von Palmöl, bilden sich jedoch Fettsäuren, die das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) bereits als krebserregend eingestuft hat.

Doch mal eben auf Ersatzöle umzusteigen ist schwerer, als man glauben mag, wie eine Studie der Beratungsfirma Agripol im Auftrag der Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) Ende August 2016 ergab. Ilka Petersen, WWF-Studienleiterin sagt dazu: "Der simple Austausch von Palmöl durch andere Pflanzenöle löst die Probleme nicht, sondern kann sie sogar verschlimmern." Dies hängt damit zusammen, dass man für Soja-, Kokos-, Sonnenblumen- und Rapsöl viel größere Anbauflächen als für Ölpalmen verwenden muss, da diese Alternativen deutlich niedrigere Öl-Erträge liefern: Während Ölpalmen durchschnittlich 3,3 Tonnen Öl je Hektar erbringen, sind es bei Raps, Kokos und Sonnenblumen nur etwa 0,7 Tonnen.